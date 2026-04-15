Este miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por persistencia de lluvias abundantes. El organismo indicó que se esperan precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos, y además se podrían registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La advertencia abarca los departamentos de Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano en su totalidad. También incluye localidades específicas en Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Rivera y Tacuarembó.

En Artigas, las zonas afectadas son Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira. En Rivera, la localidad afectada es Masoller y en Florida es Goñi.

Por otro lado, en Colonia se incluyen Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno presenta afectaciones en Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Para Flores, la advertencia rige en Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad. Finalmente, en Tacuarembó se incluyen Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

El jueves también habrá precipitaciones y rachas de viento fuerte al sur del río Negro

El instituto también emitió un comunicado para advertir que, debido a la formación de un ciclón extratropical, se esperan precipitaciones puntualmente abundantes (40-80 mm y superiores) en el litoral oeste y centro del país para este miércoles.

A su vez, en la madrugada y mañana del jueves 16 prevén que los mayores acumulados (20-40 mm y superiores) se den al sur del río Negro, pero “comenzando a mejorar en forma gradual a partir de la noche desde el oeste”.

También consignaron que para la mañana del jueves 16 se esperan rachas de viento que pueden alcanzar los 60-80 km/h y afectarán al sur del río Negro, principalmente la franja costera del sur y este. La intensidad amainará en la tarde-noche del viernes, pronosticaron, y tanto las lluvias de hoy como las del jueves pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes.