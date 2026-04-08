El ciclón extratropical que transitó el sur de nuestro país en el correr de la madrugada terminó con cuatro personas heridas en Montevideo y un fallecido en Maldonado. Así lo recoge un informe preliminar difundido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), en el que también se constata que 12 personas fueron desplazadas en Canelones.

De acuerdo con la información que el organismo publicó en su sitio web, hacia las 16.00 de este miércoles hay un número indeterminado de “viviendas afectadas por voladuras de techos y caída de árboles” y 29.935 interrupciones del suministro eléctrico, un número que se encuentra por debajo del máximo registrado de 232.000 esta madrugada y que continúa en descenso.

Asimismo, producto de las inclemencias del tiempo se registraron 147 intervenciones de la Dirección Nacional de Bomberos. La mayoría de ellas sucedieron en el área metropolitana (98), seguida por los departamentos de Rocha (29), Maldonado (15), Lavalleja (4) y Treinta y Tres (1).

Según describe el Sinae en su reporte, el fenómeno meteorológico consistió en “un sistema de baja presión” que afectó al territorio nacional en orientación “noroeste-sureste” y que “se profundizó sobre el sur del país, dando lugar a la formación de un ciclón extratropical que, durante la madrugada del miércoles 8, generó precipitaciones intensas y vientos sostenidos de entre 40 y 70 km/h, con rachas máximas de hasta 111 km/h”.

Desde el Sinae explicaron que luego del aviso que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió al respecto este martes, se puso en marcha el Protocolo de Coordinación General del organismo y se desplegaron los Comités Departamentales de Emergencia y Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) en los departamentos afectados, los que “permanecieron en estado de alerta y preparados para intervenir en caso de ser necesario”. Destacaron que esto implicó una reunión técnica entre el Sinae, el Inumet y los coordinadores de los diferentes Cecoed, en la que “se ajustaron los canales de comunicación y el manejo de la información ante una eventual emergencia”.

El valor máximo observado en las precipitaciones fue de 120 milímetros en la estación meteorológica de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó. En lo que respecta a la velocidad del viento, la mayor racha fue registrada en la localidad de San Jacinto, en Canelones, y alcanzó los 111 kilómetros por hora. Le siguieron Atlántida, también en Canelones (106 km/h); Santa Teresa, en Rocha (103 km/h), y Laguna del Sauce (102 km/h) y Punta del Este (100 km/h), en Maldonado.

El informe añade que la intensidad de los vientos implicó el desvío de vuelos que tenían como destino el Aeropuerto Internacional de Carrasco entre las 23.00 del martes y las 2.00 de este miércoles, que fueron redirigidos a “aeropuertos alternativos”.