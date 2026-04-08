En línea con la advertencia que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), un ciclón extratropical afectó el territorio nacional durante las últimas horas.

Según explicó el organismo, estaban previstos vientos sostenidos del sector sur de entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h) acompañados por rachas de entre 60 y 90 km/h que afectarían principalmente el suroeste, centro-sur y este de Uruguay. Las tormentas fuertes y precipitaciones abundantes continuarán durante la mañana de hoy en todo el territorio, mientras que para las zonas noreste, centro-sur y este se espera que los acumulados sean de entre 60 y 100 milímetros en 24 horas.

Pasado el fenómeno, la Dirección Nacional de Bomberos emitió un comunicado de prensa en el que informó que, desde las 6.00 del 7 de abril hasta las 5.00 de hoy, recibió aproximadamente 500 llamadas solamente en el área metropolitana.

Entre las principales intervenciones que llevaron adelante durante las condiciones climáticas adversas listaron “tareas por caída y corte de árboles, cableado eléctrico caído o afectando la vía pública, voladura de techos, riesgo de desprendimiento de estructuras, inspecciones en viviendas afectadas y colapso parcial de construcciones”, entre otros.

Sobre las 10.30, UTE informó sobre unos 45.035 clientes que todavía estaban sin luz por 334 incidencias a través del mapa interactivo de la situación del servicio eléctrico disponible en su página web. Algunos de los departamentos más afectados fueron Canelones con 16.142 servicios afectados, Florida con 953, Lavalleja con 5.468, Maldonado con 14.594, Rocha con 2.987 y 4.443 en Montevideo.

Algunos reportes de prensa indicaron que, sobre las primeras horas de hoy, el número a nivel país ascendía a 112.727.

La Intendencia de Montevideo (IM), a través de un comunicado al que accedió este medio, informó que, de acuerdo con los reportes que recibió desde el Cecoed de Montevideo hasta las 9.00 de hoy, se registraron 136 incidencias vinculadas al ciclón. “La gran mayoría corresponde a situaciones de arbolado, destacándose principalmente árboles caídos, seguido por árboles caídos sobre cableado y caída de ramas”, consignó.

El reporte dice que la mayor afectación se concentró en la zona este de la ciudad, en los municipios E, F y Ch, ya que esos reúnen la mayor cantidad de denuncias. En los dos primeros se registró un total de 63, atendidas por cuatro cuadrillas, mientras que en los municipios B, C y Ch hubo 49 incidencias y trabajan ocho. “El 100% de los casos se encuentra atendido o en vías de solución”, aseguró la IM.

“En los municipios A, G y D están trabajando cuatro cuadrillas operativas: dos en el A y dos en el D. Se registraron 24 denuncias a través del Cecoed, todas actualmente en trámite de solución. En el Municipio G se recibieron cinco denuncias, que están siendo atendidas”, complementó en términos territoriales. La comuna estimó que el “avance global de la respuesta es cercano al 70%”, pero considera tanto casos resueltos como aquellos en vías de solucionarse.

Por otro lado, la División de Tránsito de la IM informó a través de sus redes sociales, con datos provenientes del Centro de Gestión de Movilidad (CGM), que hubo más de 15 cruces semafóricos afectados durante el temporal ya sea apagados, intermitentes o con artefactos averiados. Según supo este medio, actualmente permanecen con desperfectos al menos ocho, ubicados en la rambla y Ciudadela; Avenida Italia y Francisco Simón, Abacú; Camino Carrasco y Saldún de Rodríguez; 21 de Setiembre y la rambla; la rambla y Ciudad de Guayaquil; Avenida Italia y Las Heras; Benito Blanco y Bulevar España, Avenida Brasil, y Gallinal y Caramurú.

A su vez, la Intendencia de Canelones emitió un comunicado en el que consignó que, hasta las 8.45 de hoy, recibió un total de 448 solicitudes de asistencia en el departamento. De ese total, la amplia mayoría estuvo vinculada con árboles caídos (227) y tendido eléctrico derribado (161), pero también se registraron 36 avisos por calles cortadas, 13 solicitudes de asistencia a damnificados y ocho asistencias a viviendas.

También hubo tres evacuaciones. De ese total, dos corresponden a familias autoevacuadas en las localidades de La Floresta y Soca, mientras que la restante se vincula a una familia evacuada en Barros Blancos, que “ya retornó a su domicilio”, aseguraron.

Por municipios, Ciudad de la Costa y Salinas fueron algunos de los más afectados, con 145 y 149 llamadas, respectivamente. Atlántida registró 30 y Parque del Plata 32. En esa línea, Inumet advirtió que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el océano Atlántico se esperaba un intenso oleaje por un incremento en la intensidad del viento que llevaría a “una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua”.

Finalmente, en las zonas productivas de Canelones hubo afectaciones en invernáculos y voladuras de techos en criaderos de pollos. La infraestructura pública también recibió daños ya que se reportó la voladura parcial del techo de una escuela en el municipio de Tala.

Según Bomberos, en la zona este del país se registraron unas 42 intervenciones, mientras que en el noreste y centro-este fueron aproximadamente siete. Sin embargo, advirtieron que los números podrían aumentar en el correr de la mañana puesto que el personal “continúa trabajando en diferentes eventos, dando respuesta a las emergencias que se mantienen activas y a nuevos llamados que siguen ingresando”.

Siniestro fatal en Maldonado y personas atrapadas en viviendas de Flor de Maroñas

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que durante la madrugada de hoy, próximo a las 2.25, ocurrió un siniestro de tránsito en el cruce de Aparicio Saravia y San Pablo.

De acuerdo con la reconstrucción, a la que accedió la diaria, una camioneta Fiat, que tenía a un hombre de 51 años como conductor, colisionó contra un árbol caído que estaba obstruyendo la vía pública de lado a lado. El individuo falleció en el lugar.

A su vez, un vehículo Chevrolet que era conducido por un hombre de 44 años de edad lo impactó desde atrás. Únicamente sufrió heridas leves, pero la espirometría arrojó resultado positivo, por lo que se lo derivó a una seccional y permanece a disposición de la Justicia.

Finalmente, Bomberos informó que a las 22.36 de este martes las autoridades fueron alertadas por la caída de la rama de un árbol sobre dos viviendas ubicadas en Eusebio Vidal al 2950, en el barrio capitalino de Flor de Maroñas.

Al llegar, los funcionarios del destacamento de Casavalle constataron lo anterior, que provocó “el colapso parcial de ambas estructuras” y cuatro personas lesionadas quedaron atrapadas en su interior.

Con tareas de rescate se logró ubicar “víctimas entre los escombros de una de las viviendas y otras personas atrapadas en un segundo piso de la otra finca”, asistiéndolas con éxito —dos fueron trasladadas a centros de salud y otro par atendido en el lugar— y sin lamentar fallecimientos.

UTE constató más de 230.000 afectaciones esta madrugada y 41.800 continúan sin suministro

Por su parte, UTE informó de 114.000 servicios afectados al inicio de la jornada, a los que se sumaron 120.000 más sobre las 3.00 por problemas en la red de alta tensión del ente, pero que resolvió a la brevedad.

De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por el ente, sobre las 13.00 unas 41.800 conexiones permanecen sin suministro. Empero, desde el organismo añadieron que aún continúan las averiguaciones al respecto. Según el mapa interactivo de la situación del servicio eléctrico disponible en su página web, los departamentos con el mayor número de afecciones hacia las 15.35 eran Canelones, con 13.433 desconexiones; Maldonado, con 7.286; Montevideo, con 3.412; Lavalleja, con 2.975 y Rocha, con 2.686.

Desde UTE explicaron que ya se están llevando adelante diferentes medidas para resolver las desconexiones, y que comienzan por la remoción de líneas caídas potencialmente peligrosas. Tras ello, se habilitan las redes de media tensión, así como las de baja tensión que dependen de ellas. En tercer lugar, se lleva adelante desde principios de la jornada la desconexión de tramos dañados y habilitación de aquellos que no lo están en la red de media tensión, y que se estima permitirán reponer cerca de 70% de los servicios afectados.

Finalmente, UTE asignará cuadrillas de trabajo abocadas a la reconstrucción de las redes de suministro eléctrico perdidas. Desde el ente indicaron que dichas tareas pueden insumir múltiples días en función de los daños observados, e informaron que cuentan con las autorizaciones correspondientes por parte del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) para la contratación de empresas en función de los “acontecimientos graves e imprevistos” sucedidos esta madrugada. También se desplegarán cuadrillas y brigadas técnicas de áreas del país que no fueron afectadas por el ciclón extra para mejorar las capacidades de respuesta. Es así que UTE contabilizó unas 1.500 personas en 60 cuadrillas aplicadas a tareas de reparación.

Sin perjuicio de ello, desde UTE aclararon que “la normalización total de los servicios llevará algún tiempo” y que además “dependerá de la mejoría de las condiciones climáticas en las próximas horas”.