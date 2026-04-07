El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una serie de alertas meteorológicas de diferente gravedad por vientos fuertes y muy persistentes que afectarán el sur del país entre este martes por la noche y el miércoles por la mañana. Las alertas se enmarcan en un aviso a la población por la eventual formación de un ciclón extratropical.

La primera de las alertas, de nivel amarillo, abarca el suroeste del país y regirá entre las 21.00 de hoy y las 0.00 de mañana miércoles. Según el Inumet, la alerta obedece a una depresión atmosférica que “comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional” y que dará lugar a “vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h con rachas de entre 60 y 80 km/h”, provenientes de los sectores sureste y sur.

La alerta rige para los departamentos de Colonia, Soriano y Montevideo. En Canelones estarán afectadas las localidades de Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Paso Carrasco, Pinamar-Pinepark, Progreso, ruta 74, Salinas, San Antonio, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

En San José la alerta rige para Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María. También Cerro Colorado y La Casilla en Flores, y 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal e Independencia en Florida.

Alerta naranja para Montevideo y el sureste del país esta madrugada

En tanto, se espera que una segunda alerta de nivel naranja entre en vigencia entre la medianoche y las 6.00 del miércoles. En ese caso, se esperan vientos de entre 60 y 70 km/h, con rachas de entre 80 y 90, provenientes de la misma dirección.

La alerta afectará mayoritariamente los departamentos de la faja costera este y comprenderá todo Montevideo.

En Canelones están comprendidas en la alerta las siguientes localidades: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar-Pinepark, Progreso, ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Mientras tanto, para Maldonado la segunda alerta incluye las localidades Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

En Rocha la alerta naranja rige para 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

También para las localidades de Solís de Mataojo, en Lavalleja, y Ciudad del Plata, Kiyú-Ordeig y Libertad, en San José.

Alerta amarilla para el resto de los departamentos del sur y el sureste

Simultáneamente, el Inumet dispuso una alerta amarilla para otras zonas del sur del país, producto de “vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h con rachas de entre 60 y 80 km/h”, que también regirá de 0.00 a 6.00.

En dicho caso, se encuentran comprendidos en su totalidad los departamentos de Florida y Treinta y Tres. También Aguas Corrientes, Canelones, Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa y Tala, en Canelones.

En Cerro Largo están comprendidas Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Para Durazno, Carmen, Durazno, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yi, mientras que en Flores únicamente se menciona la localidad de Juan José Castro.

En Lavalleja la alerta rige para 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

En Maldonado, solamente Aiguá y Los Talas, mientras que en Rocha la alerta afectará a 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayén, Punta del Diablo, San Luis al Medio y Velázquez.

Finalmente, y para San José, la alerta se extiende a Capurro y Puntas de Valdez.

La probabilidad estimada para todas las alertas es del 75%. Desde el instituto recordaron que continuarán monitoreando la situación y que se informará a la población ante posibles cambios en el pronóstico. Además, exhortaron a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias en caso de eventos adversos.