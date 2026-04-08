La aniquilación de “toda una civilización” que había prometido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se concretó, y por dos semanas no habría bombardeos ni acciones militares de nadie. Poco se sabe cómo se logró esta prórroga de las negociaciones, pero seguro que un granito de arena lo pusieron las protestas contra la guerra que se vienen dando en territorio estadounidense. El martes 3 de noviembre hay elecciones de medio mandato para el Congreso y tanto republicanos como demócratas se juegan la próxima elección presidencial en esa instancia. El resto del mundo también estará pendiente.