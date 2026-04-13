Al cierre de esta edición se desconocían los resultados de la primera vuelta electoral en Perú, aunque algunos estudios, como las encuestas a boca de urna de Ipsos y Datum, colocaban a Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio. La dirigente ya compitió en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, con Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, aunque las tres veces fue derrotada. Este sería su cuarto intento.

No estaba claro anoche quién sería su rival, después de una jornada electoral con 35 candidatos a la presidencia. Datum incluía en la segunda vuelta al ultraderechista Rafael López Aliaga, mientras que Ipsos situaba en el segundo puesto a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, seguido muy de cerca por Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, informó que se logró instalar 99,8% de las mesas de votación, pero más de 63.000 personas quedaron sin votar por demoras en la entrega del material electoral por parte de una empresa de transporte contratada para esa tarea. Las autoridades electorales dispusieron que esos circuitos se habiliten este lunes para los votantes.