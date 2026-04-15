En la tarde del lunes un repartidor que trabajaba para Pedidos Ya murió en el hospital Maciel a causa de una herida provocada por un objeto punzante. Según testigos, el hecho se originó en una discusión relacionada con el tránsito, que generó que un hombre bajara de un auto y atacara a la víctima, que conducía una moto. El autor del crimen se dio a la fuga, pero luego fue detenido por la Policía. Juan, venezolano como otros tantos que han migrado a Uruguay, llevaba cuatro años trabajando como delivery y fue despedido por sus compañeros el martes con una concentración en 18 de Julio, en la que hubo carteles, bocinas y, sobre todo, una enorme congoja.