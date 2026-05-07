Este jueves el Instituo Nacional de Meteorología emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes –algunas puntualmente severas– y lluvias abundantes, ambas asociadas a un frente frío que afecta al territorio nacional.

En las zonas bajo la advertencia más severa podrían generarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, informó la institución. Abarca la totalidad de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Salto y Treinta y Tres. Además, se suman las localidades de Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge, en Durazno.

En Lavalleja abarca 19 de Junio, Aramendía y José Pedro Varela. Al mismo tiempo, se incluyen Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal y Tambores para el departamento de Paysandú. Se suman, en Rocha, 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis al Medio.

Finalmente, una serie de localidades de Tacuarembó también se incluyen en la advertencia naranja. Se trata de Achar, Ansina, Araranguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Alerta amarilla

Por otro lado, el organismo informó que en los territorios bajo advertencia meteorológica amarilla se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. En este caso, afecta múltiples localidades distribuidas en un total de ocho departamentos.

Incluye Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce y Nico Pérez en Florida; Aiguá y Los Talas en Maldonado; Paso de los Toros y Rincón del Bonete en Tacuarembó, y Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young en Río Negro.

Por otro lado, en Durazno afecta a Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yi. Para Lavalleja abarca a Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Se suman en el departamento de Paysandú las localidades de Beisso, Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Por último, incluye las localidades rochenses de 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velázquez.