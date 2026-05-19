Orsi viaja a Buenos Aires por homenaje por 50 años de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw

La Asamblea General realizará un reconocimiento este martes a las 14.00 y los familiares de las víctimas de mayo de 1976 convocaron a una actividad a las 19.00.

Este miércoles, una nueva Marcha del Silencio recordará los asesinatos, en mayo de 1976, en Argentina, del exsenador frenteamplista Zelmar Michelini, el exdiputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio integrado por Rosario Barredo y William Whitelaw, y la desapareción de Manuel Liberoff, en el año en que se conmemoran 50 años de los hechos. Antes y después del miércoles habrá varias actividades con el mismo objetivo.

La Asamblea General convocó a una sesión extraordinaria para este martes 19 de mayo a las 14.00, para rendir homenaje a los exlegisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Además, también este martes, a las 19.00, las familias Barredo Whitelaw, Liberoff, Michelini y Gutiérrez Ruiz convocaron a una instancia de reflexión sobre los “derechos humanos, el presente y sus desafíos”. Será en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y participarán, además de sus familiares, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia junto con las docentes Mariana Achugar y Betania Núñez.

En tanto, el jueves está previsto que el presidente de la República, Yamandú Orsi, viaje a Buenos Aires para participar en un homenaje por los 50 años de los asesinatos organizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto con la embajada de Uruguay en Argentina.

También participarán la vicepresidenta, Carolina Cosse, así como familiares de los asesinados en mayo de 1976 en Buenos Aires.