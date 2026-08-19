El agua no es un juego

17 personas fueron evacuadas en Melo, capital del departamento de Cerro Largo, y seis en la ciudad fronteriza de Río Branco, debido a las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones de las últimas horas. La mayoría fueron sorprendidos por la rapidez inesperada de la creciente, que llevó a que muchos tuvieran que ser rescatados por personal de Bomberos. Algunas de las personas asistidas estaban en situación de calle y vivían acampando.

En Melo los evacuados, entre los que hay varios niños y niñas, fueron alojadas en el gimnasio municipal de la calle Juan Darío Silva. En esa ciudad, el barrio Soñora está aislado por el agua y la zona de la rambla costanera está inundada.

El intendente arachán, Christian Morel, escribió en las redes sociales, según consignó La Voz de Melo: “En estos momentos nos llama el presidente Orsi para ponerse a las órdenes. Cuando pasan estas cosas uno se da cuenta que no está solo. Nuevamente gracias a todos”.