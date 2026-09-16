El PIB se contrajo 0,5% interanual en el segundo trimestre, según el BCU

La contracción recoge el impacto de la sequía sobre el sector agropecuario, que se contrajo 22,2% con respecto al segundo trimestre del año pasado.

El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,5% entre abril y junio de 2026 con respecto al mismo período del año anterior, según el último informe trimestral de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU).

De acuerdo con el informe, la cifra –que implica un cambio con respecto al trimestre anterior, para el que el ente había constatado un crecimiento de 0,9% del PIB– obedece a una contracción de la actividad económica, así como a una disminución en los niveles de demanda externa.

En lo que respecta a la producción, y en términos desestacionalizados, el BCU constató una reducción de 0,8% con respecto al trimestre anterior: la cifra se corresponde mayoritariamente con una caída interanual de 22,2% del valor agregado para las actividades agropecuarias, la pesca y la minería, que el ente atribuye a “la contracción del valor agregado agrícola”, tras un “magro rendimiento de la soja en la zafra 2025/2026 debido a la sequía”. El documento también da cuenta de menores niveles de extracción de ganado para faena en la actividad pecuaria, fenómeno que se vio compensado “por una mayor remisión de leche a plantas industriales”.

Otro sector que se contrajo fue el transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, con una caída de 0,2% interanual. El informe señala que esta caída se explica por el retroceso del transporte (tanto de carga como de pasajeros), dado que el resto de los servicios creció en términos interanuales.

También fue de 0,2% la baja en el rubro que engloba a la salud, la educación, las actividades inmobiliarias y otros servicios. En dicho caso, el documento menciona “un comportamiento dispar” dentro del sector, en el que destacaron “las incidencias negativas de las actividades recreativas y de educación”.

En el otro extremo, el sector que vio el mayor incremento de su valor agregado fue el de la construcción, que creció 4,2% en términos interanuales. Esta dinámica se explica por mayores niveles de inversión en edificios residenciales y no residenciales, así como en otras construcciones. En particular, el informe indica que la expansión de los edificios no residenciales se explica, principalmente, por la instalación de un centro de datos en el país.

Continúan la lista las actividades de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, con un crecimiento de 2,8%. De acuerdo con el BCU, en ese caso el crecimiento “se debe al desempeño de la actividad comercial, dado que los servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas se mantuvieron en guarismos similares” a nivel interanual.

En tercer lugar se ubicaron los servicios financieros, con un incremento de 2,3%, correspondiente a “un crecimiento tanto de los SIFMI [Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente], como de los servicios financieros excepto SIFMI y seguros”.

Completan la serie, con niveles de crecimiento mayores al punto porcentual, la industria manufacturera (1,9%), las actividades de administración pública, (1,1%), los servicios de energía eléctrica, gas y agua y las actividades profesionales y de arrendamiento, 1% respectivamente.

Enfoque de demanda

Por otra parte, el BCU registró un incremento en el gasto del consumo final de 2,4% en términos interanuales, correspondiente tanto a aumentos en el gasto de actores privados como del gobierno e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

También destaca el incremento de las inversiones, que fue de un 9,5%, “con una mayor inversión en maquinaria y equipo importada, así como en obras de construcción”. En ese sentido, el informe destaca que estas adquisiciones se asocian con la instalación de un centro de datos en nuestro país, así como “al desarrollo de una planta de la industria forestal y obras vinculadas a líneas de energía, plantas eléctricas y tuberías”.

Finalmente, las exportaciones de bienes y servicios cayeron 3,9% con respecto al mismo trimestre del año pasado, algo que se explica “fundamentalmente por el desempeño del rubro bienes”, mientras que las importaciones crecieron 7,8%, con “el incremento de las importaciones con destino capital y, en menor medida, aquellas destinadas a consumo” (como los automóviles) como principales destaques.