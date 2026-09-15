Antel asegura que su futuro data center para IA tendrá “cero consumo de agua”

Paz aseguró que el centro de datos será de “última generación” y buscó llevar tranquilidad respecto de su consumo de agua: “Queremos dejarlos tranquilos”.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, aseguró este lunes que el futuro data center de la empresa, que estará ubicado en las inmediaciones de Las Piedras, será de última generación y tendrá “cero consumo de agua” durante su funcionamiento habitual.

“Muchas veces trae preocupaciones, un data center se ve como algo que puede ser dañino para el ambiente, peligroso. Queremos dejarlos tranquilos, este data center que se está diseñando es de última generación y el consumo de agua que tiene es cero”, afirmó Paz durante la inauguración del stand de Antel en la Expo Prado. Explicó que, aunque se llenarán inicialmente unos tanques con una cantidad de agua equivalente a “un tercio de una piscina de un club”, luego no habrá consumo de agua durante el funcionamiento normal de la infraestructura.

El proyecto incorporará además medidas orientadas a reducir su impacto ambiental, entre ellas, el uso de aguas grises, que provienen de usos domésticos, y energía renovable. Según explicó Paz, el objetivo es que el centro de datos sea sustentable tanto en su consumo energético como en sus sistemas de refrigeración. “Va a tener una certificación LEED de sustentabilidad, va a tener algo de energía renovable, va a tener aguas grises. Desde el punto de vista de sustentabilidad va a ser un hito para nosotros”, sostuvo.

El proyecto prevé una inversión estimada de 70 millones de dólares y se complementará con la infraestructura que Antel está desarrollando para atender la creciente demanda de capacidad de cómputo.

En una gacetilla de prensa, Antel señaló que “el edificio tendrá circuito cerrado de agua, sin evaporación e impacto nulo en la red de agua potable. El centro de datos de última generación, especializado en inteligencia artificial, será energéticamente sustentable, ya que no consumirá agua para la refrigeración, aprovechará el aire exterior y utilizará energía renovable in situ, además de contar con eficiencia térmica y de consumo”.

El anuncio del presidente Antel se produce en medio de un debate sobre los impactos ambientales de la expansión de los centros de datos en Uruguay. En un conversatorio realizado días atrás, expertos en derechos humanos, académicos y activistas reclamaron mayor información sobre estos proyectos, particularmente en relación con el uso de agua y energía.

Más conectividad

Paz también destacó el avance de Antel en infraestructura de conectividad. La empresa alcanzó unas 900 radiobases 5G y prevé avanzar hacia el 5G standalone, además de desarrollar nuevos servicios asociados con esa tecnología.

En fibra óptica, recordó que Uruguay ya conectó a todos los pueblos de más de 1.000 habitantes y anunció que antes de fin de año se completará la conexión de las localidades de más de 500 habitantes. “En diciembre vamos a poder decir que Uruguay es el primer país de América que tiene todos sus pueblos de más de 500 habitantes conectados por fibra óptica”, afirmó.

Para 2027, Antel prevé llegar también a todos los pueblos de más de 100 hogares.