Las exportaciones crecieron un 10% interanual en el mes de setiembre

Se concretaron exportaciones por 1.398 millones de dólares y el producto que tuvo el mayor nivel de incidencia fue la soja, que observó un incremento del 26% de los volúmenes exportados con respecto al mismo mes de 2025.

Las exportaciones de bienes totalizaron 1.398 millones de dólares estadounidenses en setiembre, lo que implica un crecimiento de 10% con respecto al mismo mes del año anterior. Así lo recoge el último Informe Mensual de Comercio Exterior publicado por Uruguay XXI, que destaca que en lo que va del año las exportaciones crecieron 1% respecto del acumulado de 2025 y alcanzaron 10.372 millones de dólares. De esta manera, se revierte el panorama de agosto, cuando las ventas de bienes al exterior tuvieron una caída de 16% interanual.

De acuerdo con el reporte, el producto que registró los mayores niveles de exportación fue la soja, que tuvo un incremento de 26% interanual y alcanzó las 631.898 toneladas por unos 276 millones de dólares. Esto a pesar de que su desempeño se situó “en un contexto marcado por el impacto de las fuertes sequías registradas a principios de año sobre la producción”, pero con incrementos en los precios por valores promedio de 10% interanual.

El principal destino de la soja fue el mercado chino, que acumuló 87% del total de las exportaciones por un monto de 240 millones de dólares. En segundo lugar se posicionó Egipto, “uno de los mercados que no había registrado colocaciones en setiembre de 2025”, pero que exportó productos por 27 millones de dólares –un 10% del total–, recoge el documento. Idéntica situación es la de Turquía, que ocupó el puesto siguiente, con exportaciones por siete millones de dólares, y según Uruguay XXI, desplazó entre otros a Brasil, “cuyas compras disminuyeron tanto en valor como en volumen“.

Tras ello, y en términos de valor, se ubicó la carne bovina, totalizando 233 millones de dólares: un 17% más del valor exportado el mes anterior y el 2% interanual. El principal destino fue Estados Unidos, que acumuló 32% del total del producto exportado y, tras ello, China, con el 31%. Mientras tanto, con un crecimiento interanual del 15%, la Unión Europea acumuló 20% de las exportaciones y acaparó el tercer lugar.

A pesar de una reducción de 11% interanual, la celulosa totalizó 196 millones de dólares. Completan la serie los productos lácteos, con exportaciones por 80 millones –una variación negativa de 13% interanual– y los concentrados de bebidas, por 79 millones de dólares –34%–.

China, Brasil y la Unión Europea continúan como los principales destinos de exportación

En lo que respecta a los principales destinos de exportación, el primer lugar correspondió nuevamente a China, que alcanzó los 410 millones de dólares en compras de bienes, lo que implica 29% del total de las exportaciones y un crecimiento interanual de 2%. De acuerdo con el informe, los principales productos de exportación en dicho caso fueron la soja, la carne bovina y la celulosa, los cuales “explicaron en conjunto el 91% del total exportado”.

También con respecto al mes pasado, se repitió el segundo lugar, que ocupó Brasil, mercado que representó ganancias de 200 millones de dólares, un crecimiento interanual del 25%. Completan la serie la Unión Europea, que registró ventas por 184 millones –13% del total, con un crecimiento interanual del 61%– y ocupó el tercer puesto una vez más, mientras que Estados Unidos se posicionó como el cuarto destino, con exportaciones por 160 millones –11% del total y un crecimiento del 14%–.

Finalmente, con “una participación de 3% del total exportado y un decrecimiento interanual de 5%”, el quinto lugar correspondió a Argentina.