Exportaciones en agosto cayeron 16% en comparación con el mismo mes de 2025

La soja fue el producto con mayor incidencia negativa con una reducción del 70% interanual de las ventas al exterior.

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Las exportaciones uruguayas en agosto, incluyendo las zonas francas, totalizaron 1.121 millones de dólares, lo que representa una caída de 16% en comparación con el mismo mes del año pasado (comparación interanual), según el Informe Mensual de Comercio Exterior que dio a conocer Uruguay XXI este martes.

En julio, las ventas de bienes al exterior habían registrado un incremento interanual de 4%, acumulando un monto de 1.219 millones de dólares.

En el acumulado anual (enero-agosto de 2026) las exportaciones sumaron 8.939 millones de dólares, lo que implica una disminución de 1% interanual.

Entre los productos exportados, la carne bovina fue el principal, con ventas por 214 millones de dólares (19% del total exportado), lo que representa una caída interanual de 12%. “La caída fue mayor en términos de volumen (23%), pero la apreciación del valor internacional en los últimos meses logró compensar parcialmente esa contracción”, dice Uruguay XXI.

La celulosa fue el segundo producto con mayor valor con ventas por 205 millones de dólares (18% del total exportado), lo que implica una disminución de 9% interanual.

“La soja se posicionó tercera en el ranking mensual, pero fue el producto que más incidencia negativa tuvo en la evolución mensual. En agosto de 2026, el monto fue de 86 millones de dólares, lo que implicó una reducción del 70% en comparación con el mismo mes del año anterior, con un descenso similar en términos de volumen (72%)”, detalla el informe.

Los lácteos cayeron 29% interanual, con ventas por 63 millones de dólares. Los productos que aumentaron sus ventas al exterior fueron el concentrado de bebidas, con 63 millones de dólares (31% de incremento interanual); el ganado en pie, con 54 millones de dólares (127% de aumento); vehículos, con 48 millones de dólares (119% de incremento interanual), y madera y productos de madera, con 45 millones de dólares (39% de aumento).

Los principales destinos en agosto fueron China (245 millones de dólares), Brasil (182 millones de dólares), la Unión Europea (165 millones de dólares), Estados Unidos (125 millones de dólares) y Turquía (53 millones de dólares).