Pruebas Pisa 2025: Uruguay mejoró en ciencias, cayó en lectura y se mantiene estable en matemática

Los resultados se dan en un contexto general de caída en los puntajes de los países que participan de la evaluación, que en su mayoría reportan un empeoramiento desde 2022.

Este martes la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presenta los resultados de la edición 2025 de las reconocidas pruebas Pisa, impulsadas cada tres años para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE). La prueba se aplica a muestras representativas de adolescentes de 15 años.

Entre otros aspectos, la prueba internacional mide de qué forma adquieren las competencias que la OCDE considera necesarias para la vida en sociedad en matemática, lectura y ciencia. Este año, además, se miden las habilidades digitales de los adolescentes.

En el caso de Matemática, Uruguay venía empeorando levemente los desempeños en los últimos años. En la anterior medición, realizada en 2022, 57% de los adolescentes uruguayos se encontraron en el nivel bajo de desempeño, mientras que solo 6% estuvo en el alto. En esta edición, los números son similares, ya que 58% está en el nivel más bajo y se mantiene el 6% en el nivel alto. De todas formas, se advierte un leve descenso en el puntaje promedio desde la edición 2022, que pasó de 409 a 405.

En lectura, por su parte, con altibajos, la tendencia venía siendo de una leve mejora. Mientras que en 2022 41% de los estudiantes se ubicaron en el nivel más bajo de desempeño, 11% lo hicieron en el nivel alto, que incluye a los niveles 4, 5 y 6. En Pisa 2025, 43% de los estudiantes que tomaron la prueba se ubicaron en el nivel más bajo y solo 9% lo hicieron en en nivel alto, por lo que el 47% restante estuvo en el nivel medio. A nivel del puntaje promedio, pasó de 430 a 423 en los últimos tres años.

Ciencias fue la única área en la que hubo una mejora. En 2022, 41% de estudiantes estaban en el nivel de desempeño más bajo y 10% en el nivel alto. En 2025 las pruebas marcaron que 36% está en el nivel bajo y se mantiene el 10% de estudiantes en el nivel alto. La mejora se dio en el porcentaje de estudiantes que pasaron al nivel medio, que llegó a 54% en 2025. En materia de puntaje promedio, pasaron de 435 a 445 desde 2022.

Según explica el informe elaborado por la ANEP, “la mejora de Uruguay en los logros en ciencias, en el corto y mediano plazo, se desarrolla en un escenario internacional que ha tendido a la baja en el mediano plazo y a mantenerse estable en el corto plazo”. En ese sentido, el país está dentro de “el 26% de los países que lograron mejorar entre 2015 y 2025 y dentro del 20% de los que logran mejorar entre 2022 y 2025”.

Respecto de los logros en lectura y matemática, el informe habla de “una tendencia general a la baja entre los países participantes en los distintos ciclos de comparación, tanto en el corto como en el mediano plazo (2022-2025 y 2015-2025, respectivamente)”. Según se ilustra, en 2025 solo el 11% de los países comparables mejoraron sus logros promedio en matemática y lectura respecto del ciclo anterior” y también con relación a la medición realizada hace diez años. “En ambas áreas, poco más del 70% de los países disminuyen sus desempeños en el mediano plazo y entre el 50% y el 60% lo hacen en el corto plazo”, se indica.

Según se plantea en las conclusiones del informe, “en términos de tendencia, los logros en Uruguay muestran una estabilidad relativa, dentro de una variación leve de los desempeños”. “En el corto plazo (2022‑2025), el país mejora en 9 puntos sus logros en ciencias, desciende levemente en lectura —7 puntos— y se mantiene estable en matemática”, se concluye.