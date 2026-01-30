Los clientes de Antel que lleven tres residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a algún local de la empresa podrán solicitar a cambio entradas dobles para el tablado del Velódromo. La iniciativa es válida para personas físicas titulares de algún plan de telefonía móvil.

Los artículos que se pueden entregar son celulares, cargadores, baterías, módems, tablets, wifi max y cables. El tope es de nueve artículos por cliente (tres entradas dobles). No importa si funcionan o no, pero no pueden estar desarmados. Por razones de seguridad ambiental, informó la empresa, no se aceptan baterías que presenten derrames de líquidos o signos evidentes de hinchazón.

Los locales habilitados se encuentran en el Mercado Agrícola, los shoppings Nuevocentro, Montevideo, Punta Carretas y Portones, y el edificio de clientes del complejo Torre de las Telecomunicaciones.

Para realizar el canje la persona titular tiene que presentar, al momento de la entrega de los RAEE, un código numérico de seis dígitos generado a través de la aplicación MiAntel o al llamar al 7896#. El código es único, se genera por servicio y tiene validez por 24 horas desde el momento de la generación.

La empresa informó que es “responsabilidad exclusiva del cliente el borrado previo de toda información personal contenida en los dispositivos (celulares/tablets). Antel no se hace responsable por la recuperación o mal uso de datos que no hayan sido eliminados por el usuario antes de la entrega”. Además, al participar del canje, las personas autorizan a la empresa a “difundir sus datos personales e imágenes, con fines publicitarios, en los medios y formas que Antel determine, sin compensación alguna, durante el plazo de 12 (doce) meses contados desde la fecha de entrega del premio”.

El stock total es de 340 entradas. La iniciativa permanecerá activa hasta que se agoten.