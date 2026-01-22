Fin de la espera para los amantes del carnaval. Momo se abre paso desde esta noche por 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, y ya el viernes estarán prendidas las luces de los tablados para recibir a los espectáculos de carnaval por más de un mes.
El Desfile Inaugural tendrá el recorrido habitual de los últimos años, con su partida desde la plaza Independencia y su llegada a la plaza Libertad, donde se instaló un escenario en el que los conjuntos harán una breve presentación.
Son 40 las agrupaciones del Concurso Oficial que harán su pasaje por 18 de Julio, con el siguiente orden por categoría: sociedad de negros y lubolos, revista, humoristas y parodistas, intercalando a las murgas entre cada una de ellas.
Antes de la salida de los conjuntos que concursarán en el Teatro de Verano, desfilarán grupos fuera de concurso y otros actores del carnaval, así como el carro alegórico del carnaval, que este año fue denominado “Un sueño de candombe”.
Los precios de las entradas van de $ 380 a $ 580, para sillas distribuidas desde Andes hasta Paraguay. Se venden únicamente hasta la hora de comienzo del evento en los locales de Abitab.
El jurado será una vez más presidido por Fabián Cardozo. El resto de los integrantes son: Pablo Barrios, Darwin Pirri, Ricardo Aulet, Gabriela Gómez, Fernando Rodríguez, Ana Laura de Brito, Edgardo González, Nilda Ciaparelli, Juan Ángel Díaz y Víctor Magallanes.
El desfile lo transmitirá TV Ciudad por su canal abierto digital (6.1) con la producción de Tenfield. También se podrá ver por Montecable, CUTA (red de cables del interior) y el streaming de Antel TV.
Orden del desfile
Comparsa Balelé
Fundación Pérez Scremini
Narcóticos Anónimos
Taita Asociación Civil
Beso de Luna
La Decana
Pasacalle Daecpu
Médica Uruguaya
Moros d'Alqueria (Castellón, España)
Museo del Carnaval
Red de Escenarios Populares
Sucau
De Todas Partes
Géminis
Bafo da Onça
Emergencia 1727
Las Matriarcas
Carro Oficial de Carnaval acompañado de Grupo Mascarada
Cachila Daecpu
Valores
Yambo Kenia
Herencia Ancestral
La Sara del Cordón
Integración
Más que lonjas
La Mojigata
La Nueva Milonga
A la Bartola
Queso Magro
La Gran Muñeca
Curtidores de Hongos
La Compañía
Carambola
Tabú
Madame Gótica
House
Un Título Viejo
Jardín del Pueblo
Jorge
Cayó la Cabra
La Margarita
Doña Bastarda
Sociedad Anónima
Los Choby's
Los Rolin
Cyranos
Social Club
Gente Grande
La Trasnochada
Patos Cabreros
Mi Vieja Mula
Falta y Resto
Caballeros
Zíngaros
Adam's
Los Muchachos
Momosapiens
Don Bochinche y Compañía
Los Diablos Verdes.