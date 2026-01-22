Desfile Inaugural del Carnaval 2023, por la avenida 18 de Julio de Montevideo.

Fin de la espera para los amantes del carnaval. Momo se abre paso desde esta noche por 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, y ya el viernes estarán prendidas las luces de los tablados para recibir a los espectáculos de carnaval por más de un mes.

El Desfile Inaugural tendrá el recorrido habitual de los últimos años, con su partida desde la plaza Independencia y su llegada a la plaza Libertad, donde se instaló un escenario en el que los conjuntos harán una breve presentación.

Son 40 las agrupaciones del Concurso Oficial que harán su pasaje por 18 de Julio, con el siguiente orden por categoría: sociedad de negros y lubolos, revista, humoristas y parodistas, intercalando a las murgas entre cada una de ellas.

Antes de la salida de los conjuntos que concursarán en el Teatro de Verano, desfilarán grupos fuera de concurso y otros actores del carnaval, así como el carro alegórico del carnaval, que este año fue denominado “Un sueño de candombe”.

Los precios de las entradas van de $ 380 a $ 580, para sillas distribuidas desde Andes hasta Paraguay. Se venden únicamente hasta la hora de comienzo del evento en los locales de Abitab.

El jurado será una vez más presidido por Fabián Cardozo. El resto de los integrantes son: Pablo Barrios, Darwin Pirri, Ricardo Aulet, Gabriela Gómez, Fernando Rodríguez, Ana Laura de Brito, Edgardo González, Nilda Ciaparelli, Juan Ángel Díaz y Víctor Magallanes.

El desfile lo transmitirá TV Ciudad por su canal abierto digital (6.1) con la producción de Tenfield. También se podrá ver por Montecable, CUTA (red de cables del interior) y el streaming de Antel TV.

Orden del desfile

Comparsa Balelé

Fundación Pérez Scremini

Narcóticos Anónimos

Taita Asociación Civil

Beso de Luna

La Decana

Pasacalle Daecpu

Médica Uruguaya

Moros d'Alqueria (Castellón, España)

Museo del Carnaval

Red de Escenarios Populares

Sucau

De Todas Partes

Géminis

Bafo da Onça

Emergencia 1727

Las Matriarcas

Carro Oficial de Carnaval acompañado de Grupo Mascarada

Cachila Daecpu

Valores

Yambo Kenia

Herencia Ancestral

La Sara del Cordón

Integración

Más que lonjas

La Mojigata

La Nueva Milonga

A la Bartola

Queso Magro

La Gran Muñeca

Curtidores de Hongos

La Compañía

Carambola

Tabú

Madame Gótica

House

Un Título Viejo

Jardín del Pueblo

Jorge

Cayó la Cabra

La Margarita

Doña Bastarda

Sociedad Anónima

Los Choby's

Los Rolin

Cyranos

Social Club

Gente Grande

La Trasnochada

Patos Cabreros

Mi Vieja Mula

Falta y Resto

Caballeros

Zíngaros

Adam's

Los Muchachos

Momosapiens

Don Bochinche y Compañía

Los Diablos Verdes.