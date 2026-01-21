Desde este martes a última hora se pusieron a la venta en locales de Abitab las entradas para el Desfile Inaugural de Carnaval, evento que dará inicio a la máxima fiesta popular a partir del jueves por la noche.

Por la principal avenida desfilarán los 40 conjuntos que participarán en el Concurso Oficial; abre la comparsa Valores, a las 20.00. Unos minutos antes será el turno de los conjuntos fuera de concurso y del carro alegórico del carnaval.

Las sillas, que estarán dispuestas en todo el recorrido desde la plaza Independencia hasta la esquina de Paraguay, serán distribuidas en seis filas, tanto del sector Sur como del sector Norte, con los siguientes precios:

Filas 1 y 2: $ 580

Filas 3 y 4: $ 480

Filas 5 y 6: $ 380

Los palcos que se ubican sobre el final del recorrido, en la plaza Cagancha, ya fueron comercializados previamente a un costo de $ 1.100 y se agotaron en pocos días.

Hay expectativa de que quede habilitada –quizás ya desde este miércoles– la venta de localidades para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que comenzará el lunes 26. Extraoficialmente se informó que a partir de este año las entradas podrán ser compradas no sólo físicamente en la red Abitab, sino también en línea.

Los precios para el Teatro de Verano presentan un incremento respecto del último carnaval: Platea Baja: $ 1.000 y $ 1.100; Platea Media: $ 550 y $ 500; Platea Alta: $ 400 y $ 350.