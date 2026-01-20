A pocos días del comienzo de un nuevo carnaval, se van confirmando las pantallas por donde se podrán seguir los distintos eventos de la máxima fiesta. La empresa Tenfield SA, que ostenta los derechos de televisación, será una vez más la que transmitirá, a través de su señal VTV, las distintas instancias de la agenda carnavalera.

Desde el 1° de enero de 2026, tras la licitación de los derechos del fútbol uruguayo, VTV quedó disponible solamente en Montecable para Montevideo y la zona metropolitana, mientras que fue dado de baja del resto de los cableoperadores: TCC, Nuevo Siglo, Direct TV y Cablevisión.

Ante este panorama, surgieron las negociaciones para que TV Ciudad transmita el carnaval por su señal de aire abierto (6.1), comenzando con el Desfile Inaugural que se realizará el próximo jueves por la avenida 18 de Julio. También se verán por el canal municipal el desfile de escolas de samba y los desfiles de Llamadas.

El acuerdo entre ambas empresas todavía no fue oficializado, ya que el paquete de eventos podría abarcar también las dos actuaciones de primera hora del Concurso Oficial de Agrupaciones, que arranca el lunes 27 de enero. Ese mismo día TV Ciudad retomará la emisión de Todo carnaval, su clásico programa de la temporada carnavalera, que suele emitir pasajes de espectáculos por gentileza de Tenfield desde hace más de dos décadas.

En streaming, tanto desfiles como la actividad en el Teatro de Verano, se podrá ver por Antel TV, sin implicar un costo extra para los usuarios de la empresa estatal.