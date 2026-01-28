El fin de semana los tablados en Montevideo y la zona metropolitana abrieron al público para recibir a los más de 40 conjuntos que participan en el Carnaval 2026.

Desde el viernes 30 habrá una nueva propuesta en materia de escenarios, específicamente en el límite del Paso Molino y el Prado. Al costado del arroyo Miguelete, en el predio que se ubica en la esquina de Agraciada y Tembetá, se inaugurará “el nuevo Carrusel”.

Este tablado fue un clásico en el circuito carnavalero décadas atrás, instalado en distintos puntos del barrio y conocido como “el Carrusel del Paso Molino”, bajo la organización de Dalton Rosas Riolfo. Hoy la iniciativa está a cargo de Daecpu, lo cual devuelve a una zona muy carnavalera la posibilidad de acceder a la fiesta de Momo a precios populares.

El tablado contará con la actuación de cinco conjuntos por noche, y abre de miércoles a domingos durante todo febrero. La programación del primer fin de semana se dará a conocer en las próximas horas.

El nuevo Carrusel se suma a los seis tablados privados que trabajan actualmente –Primero de Mayo, Malvín, Monumental de la Costa, Velódromo Municipal, Tablado del Parque y Teatro Movie– y a los 19 de la red de escenarios populares, además de las actividades puntuales de Carnaval de a Pie y Barrio a Barrio.