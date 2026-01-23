Patos Cabreros durante el Desfile Inaugural del Carnaval, el 22 de enero en la avenida 18 de Julio.

Este jueves por la noche, en la avenida 18 de Julio, se llevó a cabo el Desfile Inaugural del Carnaval, en el que 40 agrupaciones hicieron su pasaje desde la plaza Independencia a la plaza Libertad, dando el puntapié inicial a la fiesta de Momo.

Hasta pasada la una de la madrugada, cuando Diablos Verdes cerró el evento cantando en el escenario ubicado en el kilómetro cero de la capital, miles de personas acompañaron el arranque del carnaval, que continuará desde esta noche con la apertura de los tablados y el desfile de escuelas de samba.

El jurado, que presidió Fabián Cardozo y que integraron Pablo Barrios, Darwin Pirri, Ricardo Aulet, Gabriela Gómez, Fernando Rodríguez, Ana Laura de Brito, Edgardo González, Nilda Ciaparelli, Juan Ángel Díaz y Víctor Magallanes, dio como ganadores a Patos Cabreros (murgas), Zíngaros (parodistas), Los Choby’s (humoristas), Valores (sociedad de negros y lubolos) y La Compañía (revista).

Menciones

Cuerpo de baile: Tabú.

Tabú. Personaje de parodistas: Horacio Rubino y Federico Pereyra (dupla Trump y Maduro, Momosapiens).

Horacio Rubino y Federico Pereyra (dupla Trump y Maduro, Momosapiens). Personaje de humoristas: Mauricio Suárez (Alien con Virgilio, Los Rolin).

Mauricio Suárez (Alien con Virgilio, Los Rolin). Batería de murga: Patos Cabreros.

Patos Cabreros. Director de murga: Diego Perrou (Curtidores de Hongos).

Fallos por categoría

Murgas

Patos Cabreros: 189 puntos

Doña Bastarda: 175 puntos

Falta y Resto: 173 puntos

Un Título Viejo: 169 puntos

La Nueva Milonga: 163 puntos

La Gran Muñeca: 161 puntos

La Trasnochada: 161 puntos

A la Bartola: 160 puntos

Curtidores de Hongos: 158 puntos

Los Diablos Verdes: 152 puntos

Jorge: 149 puntos

La Mojigata: 148 puntos

Don Bochinche y Compañía: 146 puntos

Cayó la Cabra: 143 puntos

Queso Magro: 142 puntos

Gente Grande: 140 puntos

Mi Vieja Mula: 139 puntos

Jardín del Pueblo: 134 puntos

La Margarita: 119 puntos

Parodistas

Zíngaros: 190 puntos

Los Muchachos: 185 puntos

Momosapiens: 184 puntos

Caballeros: 177 puntos

Adams: 172 puntos

Zíngaros durante el Desfile Inaugural del Carnaval, el 22 de enero en la avenida 18 de Julio. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Humoristas

Los Choby’s: 189 puntos

Los Rolin: 185 puntos

Sociedad Anónima: 172 puntos

Cyranos: 161 puntos

Social Club: 160 puntos

Los Choby's durante el Desfile Inaugural del Carnaval, el 22 de enero en la avenida 18 de Julio. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sociedad de negros y lubolos

Valores: 180 puntos

Más Que Lonja: 179 puntos

Yambo Kenia: 165 puntos

La Sara del Cordón: 162 puntos

Integración: 141 puntos

Herencia Ancestral: 130 puntos

Valores durante el Desfile Inaugural del Carnaval, el 22 de enero en la avenida 18 de Julio. Foto: Laura Sosa

Revistas

La Compañía: 186 puntos

Tabú: 184 puntos

Carambola: 173 puntos

Madame Gótica: 157 puntos

House: 149 puntos.

La Compañía durante el Desfile Inaugural del Carnaval, el 22 de enero en la avenida 18 de Julio. Foto: Gianni Schiaffarino

