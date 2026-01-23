Este jueves por la noche, en la avenida 18 de Julio, se llevó a cabo el Desfile Inaugural del Carnaval, en el que 40 agrupaciones hicieron su pasaje desde la plaza Independencia a la plaza Libertad, dando el puntapié inicial a la fiesta de Momo.
Hasta pasada la una de la madrugada, cuando Diablos Verdes cerró el evento cantando en el escenario ubicado en el kilómetro cero de la capital, miles de personas acompañaron el arranque del carnaval, que continuará desde esta noche con la apertura de los tablados y el desfile de escuelas de samba.
El jurado, que presidió Fabián Cardozo y que integraron Pablo Barrios, Darwin Pirri, Ricardo Aulet, Gabriela Gómez, Fernando Rodríguez, Ana Laura de Brito, Edgardo González, Nilda Ciaparelli, Juan Ángel Díaz y Víctor Magallanes, dio como ganadores a Patos Cabreros (murgas), Zíngaros (parodistas), Los Choby’s (humoristas), Valores (sociedad de negros y lubolos) y La Compañía (revista).
Menciones
- Cuerpo de baile: Tabú.
- Personaje de parodistas: Horacio Rubino y Federico Pereyra (dupla Trump y Maduro, Momosapiens).
- Personaje de humoristas: Mauricio Suárez (Alien con Virgilio, Los Rolin).
- Batería de murga: Patos Cabreros.
- Director de murga: Diego Perrou (Curtidores de Hongos).
Fallos por categoría
Murgas
- Patos Cabreros: 189 puntos
- Doña Bastarda: 175 puntos
- Falta y Resto: 173 puntos
- Un Título Viejo: 169 puntos
- La Nueva Milonga: 163 puntos
- La Gran Muñeca: 161 puntos
- La Trasnochada: 161 puntos
- A la Bartola: 160 puntos
- Curtidores de Hongos: 158 puntos
- Los Diablos Verdes: 152 puntos
- Jorge: 149 puntos
- La Mojigata: 148 puntos
- Don Bochinche y Compañía: 146 puntos
- Cayó la Cabra: 143 puntos
- Queso Magro: 142 puntos
- Gente Grande: 140 puntos
- Mi Vieja Mula: 139 puntos
- Jardín del Pueblo: 134 puntos
- La Margarita: 119 puntos
Parodistas
- Zíngaros: 190 puntos
- Los Muchachos: 185 puntos
- Momosapiens: 184 puntos
- Caballeros: 177 puntos
- Adams: 172 puntos
Humoristas
- Los Choby’s: 189 puntos
- Los Rolin: 185 puntos
- Sociedad Anónima: 172 puntos
- Cyranos: 161 puntos
- Social Club: 160 puntos
Sociedad de negros y lubolos
- Valores: 180 puntos
- Más Que Lonja: 179 puntos
- Yambo Kenia: 165 puntos
- La Sara del Cordón: 162 puntos
- Integración: 141 puntos
- Herencia Ancestral: 130 puntos
Revistas
- La Compañía: 186 puntos
- Tabú: 184 puntos
- Carambola: 173 puntos
- Madame Gótica: 157 puntos
- House: 149 puntos.
