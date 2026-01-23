El calor dio tregua la noche del jueves mientras se desarrollaba el Desfile Inaugural de Carnaval. Desde las 20.00 los 40 conjuntos que participarán en el concurso recorrieron la avenida 18 de Julio, desde la plaza Independencia hasta la plaza Libertad, por bloques: sociedades de negros y lubolos, revistas, humoristas y parodistas; las murgas se intercalaron con las otras categorías.

Andrés Ríos, cantante de la sociedad de negros y lubolos Herencia Ancestral, dijo a la diaria: “El desfile inaugural es lo máximo para nosotros, una de las cosas que nos llenan. Yo estoy volviendo después de cuatro años sin salir, la última vez fue con Cuareim. Vamos a disfrutar con la gente de esta fiesta popular”.

La plaza Independencia, el punto de partida, estuvo siempre colmada de gente: músicas que se mezclaban, arreglos de último momento, turistas, fotos, saludos. Había un clima agradable, de alegría y distensión, con gran presencia de grupos de personas jóvenes entusiastas –una disputa silenciosa a la idea instalada de que los carnavaleros, especialmente los murguistas, no disfrutan del desfile–.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Freddy González lleva “38 carnavales en la vuelta”, ha pasado por títulos históricos como Contrafarsa –murga con la que vivió su primer desfile, en 1989, “estaba loco de la vida” esa noche– y es un componente clave de Curtidores de Hongos. Para él, el desfile “es una bisagra entre la época de ensayos y la de tablados; empieza la fiesta, eso está buenísimo”.

Los conjuntos cubrieron el recorrido bailando, cantando, sacándose fotos, saludando al público e intentando generar esa conexión que es la clave del desfile. Las murgas, además, cantaron un pequeño fragmento de sus espectáculos en el escenario ubicado en la llegada. Su desempeño fue seguido de cerca por el jurado, presidido por Fabián Cardozo y compuesto por Pablo Barrios, Darwin Pirri, Ricardo Aulet, Gabriela Gómez, Fernando Rodríguez, Ana Laura de Brito, Edgardo González, Nilda Ciaparelli, Juan Ángel Díaz y Víctor Magallanes.

Marie Almada, integrante de murga La Mojigata, compartió con la diaria: “Siempre preparamos cosas para el desfile, nos gusta, la gente se tiene que divertir y nosotros nos tenemos que divertir para que la gente se divierta”. Recordó que de chica los desfiles le gustaban, pero cuando creció “muchas murgas me aburrían, quería que cantaran donde yo estaba”, así que con La Moji, aunque saben que no pueden cantar durante todo el recorrido, preparan los desfiles para que todos los espectadores reciban algo: “Tratamos de ir haciendo distintas cosas, cantar en algún lado, en otro lado hacer intervenciones. Esperamos divertir a la gente”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Por su parte, Fabrizio Silvera, quien después de destacarse por varios años en los parodistas Los Muchachos decidió aventurarse en la categoría murgas con La Nueva Milonga, expresó: “Siento la misma emoción que sentía cuando de niño esperaba al murguista en un tablado para que me pintara la cara cachete con cachete. Este es un grupo humano hermoso. Ahora que estamos por pisar 18, me siento muy feliz por la decisión de hacer murga y venir a La Nueva Milonga”.

Este año el desfile tuvo récord de plataformas de transmisión. Se pudo ver por VTV, Antel TV, TV Ciudad, el canal de Youtube de Tenfield, Montecable y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en el interior.

El público seguía a pleno cuando llegó el turno de los humoristas. Leticia Cohen, que también migró del parodismo, se unió a Los Choby’s este año. Risueña y alegre dijo a este medio: “Me vengo divirtiendo desde el primer ensayo, hoy es un descontrol. Me encanta el desfile”.

Camilo Abellá, director de Doña Bastarda, murga ganadora de 2025, expresó que el desfile “es una instancia muy linda, las primeras dos o tres cuadras son lo más lindo que te puede pasar. En el desfile vas frenando todo el tiempo, tenés que bailar, si te agarra un día de calor a las últimas cuadras llegás con el resto”. Sobre cómo está viviendo estos primeros días, aseguró: “Arranca un carnaval nuevo con la barra de amigos, venimos creciendo, laburando, compartiendo juntos. Todo fenómeno que incluya al otro me retribuye un montón”. También se refirió a la determinación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay de que el espectáculo de la murga no es apto para todo público: “Estamos con confianza de que dialogando vamos a poder llegar a algún punto en común y resolver este problema. Dos jurados van a evaluar el texto nuevamente y, si se complica, hay otra instancia. Vamos a ir muy tranquilos tras esos pasos y que sea lo que tenga que ser”. La murga subió al escenario y cantó un fragmento de su espectáculo 2025.

Foto: Gianni Schiaffarino

La murga La Margarita no desfiló de la manera tradicional. Decenas de personas se vistieron con remeras de Madres y Familiares e hicieron el recorrido sosteniendo fotos de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, con la batería acompañando con una marcha camión lenta y tocada a volumen bajo. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche, el público se paró y acompañó con aplausos, en silencio.

Pasada la medianoche empezaron a desfilar los parodistas y, aunque ya era tarde y el público estaba hace horas en la avenida, este bloque despertó un subidón anímico en la gente. Carolina Favier, integrante de Zíngaros, desfiló con un tobillo esguinzado, poniendo su energía en vincularse con la gente. Dijo a la diaria: “Estar acá es una emoción enorme. Esa es una de las cosas que nos inculcó Pinocho [Sosa], el desfile es la apertura a la fiesta máxima. Llegamos de un proceso largo, en una revancha que venimos a buscar. Estamos muy ilusionados con dar un buen espectáculo, la gente lo merece”.

Este viernes se llevará a cabo el Desfile de Escuelas de Samba y comenzarán a funcionar varios tablados. El lunes se realizará la etapa 1 de la primera rueda del Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo.