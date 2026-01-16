Este año participarán del Concurso Oficial de Carnaval 40 conjuntos, dos menos que en la edición pasada. Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) dio a conocer la composición del jurado. Gabriela Barboza, que en 2025 fue presidenta alterna, ahora será la titular.

Presidencia

Presidenta: Gabriela Barboza

Presidente alterno: Alfredo Leirós

Rubro 1 · Voces, arreglos corales y musicalidad

Jorge Damseaux

Susana Bosch

Alterno: Diego Berardi

Rubro 2 · Textos e interpretación

Fernando Schmidt

Mariana Gerosa

Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 3 · Puesta en escena y acción escénica

Adriana da Silva

Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 4 · Coreografía y bailes

Fernando Imperial

Alterno: Juan Campo

Rubro 5 · Vestuario y maquillaje

Victoria Falkin

Alterna: Marianella Freire

El concurso comienza el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El fixture completo se puede consultar acá.