Este año participarán del Concurso Oficial de Carnaval 40 conjuntos, dos menos que en la edición pasada. Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) dio a conocer la composición del jurado. Gabriela Barboza, que en 2025 fue presidenta alterna, ahora será la titular.
Presidencia
- Presidenta: Gabriela Barboza
- Presidente alterno: Alfredo Leirós
Rubro 1 · Voces, arreglos corales y musicalidad
- Jorge Damseaux
- Susana Bosch
- Alterno: Diego Berardi
Rubro 2 · Textos e interpretación
- Fernando Schmidt
- Mariana Gerosa
- Alterno: Eduardo Outerelo
Rubro 3 · Puesta en escena y acción escénica
- Adriana da Silva
- Alterno: Eduardo Outerelo
Rubro 4 · Coreografía y bailes
- Fernando Imperial
- Alterno: Juan Campo
Rubro 5 · Vestuario y maquillaje
- Victoria Falkin
- Alterna: Marianella Freire
El concurso comienza el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El fixture completo se puede consultar acá.