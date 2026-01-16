Este año participarán del Concurso Oficial de Carnaval 40 conjuntos, dos menos que en la edición pasada. Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) dio a conocer la composición del jurado. Gabriela Barboza, que en 2025 fue presidenta alterna, ahora será la titular.

Presidencia

  • Presidenta: Gabriela Barboza
  • Presidente alterno: Alfredo Leirós

Rubro 1 · Voces, arreglos corales y musicalidad

  • Jorge Damseaux
  • Susana Bosch
  • Alterno: Diego Berardi

Rubro 2 · Textos e interpretación

  • Fernando Schmidt
  • Mariana Gerosa
  • Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 3 · Puesta en escena y acción escénica

  • Adriana da Silva
  • Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 4 · Coreografía y bailes

  • Fernando Imperial
  • Alterno: Juan Campo

Rubro 5 · Vestuario y maquillaje

  • Victoria Falkin
  • Alterna: Marianella Freire

El concurso comienza el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El fixture completo se puede consultar acá.