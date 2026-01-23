Nombre del espectáculo: No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Equipo técnico
Director responsable: Felipe Gardiol y Majo Gardiol.
Puesta en escena: Pablo Riet, Emiliano Giaquinto, Majo Gardiol.
Textos: Pablo Riet, Agustín Fuentes, Majo Gardiol, César Núñez, Rafael Bentancor.
Arreglos corales: Marcelo Ruiz.
Dirección artística: Marcelo Ruiz, Majo Gardiol.
Iluminador: Nicolás Amorín.
Sonido: Martín Brizolara, Ulises Rivas.
Maquillaje: Dani Aparicio, Eri González, Gabi Cuadrado, Ani Landabure y Vale Bareira.
Vestuario, diseño: Agustín Fuentes, Majo Gardiol, Marcelo Ruiz.
Vestuario, realización: Agustín Fuentes, Adriana Díaz.
Sombreros, diseño y realización: Patricia Rodríguez.
Componentes
Director escénico: Marcelo Ruiz.
Primos: Majo Gardiol, Tadeo Pérez, Ruben Burgos, Sebastián Segovia, Emiliano Giaquinto, Pablo Riet.
Sobreprimos: Saiana De la Cruz, Agustín Fuentes.
Segundos: Mateo Modernell, Octavio Varela, Nicolás Febles, Agustín Pintos y Raúl Camacho.
Batería: Gian Luca Fripp (bombo), Agustín Berriel (redoblante) y Favio Díaz (platillos).