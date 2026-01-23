Nombre del espectáculo: Viejo, mi querido viejo
Equipo técnico
Dirección responsable: Pablo Pintos.
Textos: Fabián Silva.
Puesta en escena: Andrea Silva y Fabián Silva.
Coreografías: Andrea Silva.
Vestuario: Yolanda Cabral y Taller La Sara.
Arreglos: Andrés Arnicho.
Jefe de cuerda: Pablo Pintos.
Componentes
Actores: Marcos Rodríguez, Fabián Silva, Ana Claudia Robayna.
Solistas: Sergio Pérez, Sofía Martirena, Martín Yarzábal, Ana Claudia Robayna, Juan Di Bartolomeo.
Coro: Yanina Gabriel, Agustina Yarzábal, Dayana Camacho, Maite Quintero, Adrián Machado, Roberto García, Damián Blanklender, Marcelo Mateos.
Vedettes: Lía Barragán, Micaela Pintos, Victoria Cadimar.
Músicos: Nicolás Marino, Ferruccio de Giorgi, Felipe Estrada, José Pedro de León, Leonardo Méndez y José González.
Escobero: Lautaro Giménez.
Bailarinas: Patricia Cor, Sofía Lairihoy, Sol Silveira, Antonella Perazzo, Sofía Sasco, Fiorella Correa, Micaela Espinosa, Valentina Cordero, Naia Maggioli, Catalina Morales, Tania Barrios y Noelia Luzardo.
Bailarines: Víctor Baz y Aldo Novas.
Gramilla: Claudia Melgar, Lidia Silvera, Leticia Ramos, Aída Ferreira, Martín Sosa, Carlos Aquino, Julián Cabrera y Fernando Sasco.
Tambores: Marcelo Trinidad, Ruben Morales, Damián Fernández, Gian Franco Callero, Pablo Martínez, Leonardo Rodríguez, Facundo Maidana, Adrián Machado, Jeremías Martínez, Nicolás Trinidad, Emiliano Bucetta, Rodrigo Boye, Humberto Rivero.