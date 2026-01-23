Comparsa La Sara del cordón. (Archivo, febrero de 2025)

Nombre del espectáculo: Viejo, mi querido viejo

Equipo técnico

Dirección responsable: Pablo Pintos.

Textos: Fabián Silva.

Puesta en escena: Andrea Silva y Fabián Silva.

Coreografías: Andrea Silva.

Vestuario: Yolanda Cabral y Taller La Sara.

Arreglos: Andrés Arnicho.

Jefe de cuerda: Pablo Pintos.

Marcelo Trinidad, Ruben Morales, Damián Fernández, Gian Franco Callero, Pablo Martínez, Leonardo Rodríguez, Facundo Maidana, Adrián Machado, Jeremías Martínez, Nicolás Trinidad, Emiliano Bucetta, Rodrigo Boye y Humberto Rivero (tambores)

Componentes

Actores: Marcos Rodríguez, Fabián Silva, Ana Claudia Robayna.

Solistas: Sergio Pérez, Sofía Martirena, Martín Yarzábal, Ana Claudia Robayna, Juan Di Bartolomeo.

Coro: Yanina Gabriel, Agustina Yarzábal, Dayana Camacho, Maite Quintero, Adrián Machado, Roberto García, Damián Blanklender, Marcelo Mateos.

Vedettes: Lía Barragán, Micaela Pintos, Victoria Cadimar.

Músicos: Nicolás Marino, Ferruccio de Giorgi, Felipe Estrada, José Pedro de León, Leonardo Méndez y José González.

Escobero: Lautaro Giménez.

Bailarinas: Patricia Cor, Sofía Lairihoy, Sol Silveira, Antonella Perazzo, Sofía Sasco, Fiorella Correa, Micaela Espinosa, Valentina Cordero, Naia Maggioli, Catalina Morales, Tania Barrios y Noelia Luzardo.

Bailarines: Víctor Baz y Aldo Novas.

Gramilla: Claudia Melgar, Lidia Silvera, Leticia Ramos, Aída Ferreira, Martín Sosa, Carlos Aquino, Julián Cabrera y Fernando Sasco.

Tambores: Marcelo Trinidad, Ruben Morales, Damián Fernández, Gian Franco Callero, Pablo Martínez, Leonardo Rodríguez, Facundo Maidana, Adrián Machado, Jeremías Martínez, Nicolás Trinidad, Emiliano Bucetta, Rodrigo Boye, Humberto Rivero.

Local de ensayo: Club Juventud Unida (Mariano Soler 3613)