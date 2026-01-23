Nombre del espectáculo: La peor del mundo.
Equipo técnico
Dirección responsable: Ivar Solsona.
Dirección general y artística: Fernando Olita y Julio del Río.
Textos: Sebastián Mederos, José María Novo y Julio del Río.
Letras de canciones: Sebastián Medero, Julio del Río y José María Novo.
Dirección de actores: José María Novo.
Puesta en escena: José María Novo y Julio del Río.
Dirección musical y arreglos: Juan Steiner.
Cuadro de percusión: Nicolas Arnicho.
Coreografías: Julio del Río, Andrea Lamana, Ale Reyes, Ariadna Barcia, Maximiliano Velo, Gastón Laza.
Diseño de vestuario: Fernando Olita.
Realización de vestuario: Karina Gavazzi, Mariela Gentile, Mary Grun, Andrea Ramela, Mabel Baldi, Adriana Cantero, María Lema, Estéfani Gavazzi, Silvana Hernández, Ariadna Barcia, Christian Alsamendi, Lucía Giménez.
Pelucas y tocados: Sylvia Romero.
Accesorios: Magela Eguren, Edgardo Acosta.
Diseño de maquillaje: Betiana López.
Realización de maquillaje: Betiana López, Claudia Piedeferri, Camila Priore, Romina Ottonelli, Emma Episcopo, Lucía Gimémez.
Diseño gráfico y pantallas: Víctor González.
Escenografía: Héctor Tito Da Silva.
Iluminación: Martín Blanchet.
Community manager: Belén Layes.
Coordinación: Nandy Javier.
Supervisión: Gael Del Río Olita.
Componentes
Cantantes: Marihel Barboza, Fabián Villalba, Antonella Puga, Jessica Demestoy, Christian Villar.
Actores: Carina Méndez, Julio del Río, Antonella Puga, Jessica Demestoy, Ale Reyes.
Bailarinas: Ale Reyes, Ariadna Barcia, Romina Moreira, Valentina Curto, Sofía Ibarra, Chiara dos Santos.
Bailarines: Julio del Río, Maximiliano Velo, Manuel Sánchez, Matheo de Castro, Jonathan Gavagnin, Simón Rodríguez.
Músicos: Juan Steinen, Nicolás Cogan, Israel Cerviño, Fernando de León, Martín Campos, Gari Cabrera, Alejandro Schaffner, Matías Fleitas, Pablo Scarpa, Edison Mouriño.