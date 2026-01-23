Nombre del espectáculo: La peor del mundo.

Equipo técnico

Dirección responsable: Ivar Solsona.

Dirección general y artística: Fernando Olita y Julio del Río.

Textos: Sebastián Mederos, José María Novo y Julio del Río.

Letras de canciones: Sebastián Medero, Julio del Río y José María Novo.

Dirección de actores: José María Novo.

Puesta en escena: José María Novo y Julio del Río.

Dirección musical y arreglos: Juan Steiner.

Cuadro de percusión: Nicolas Arnicho.

Coreografías: Julio del Río, Andrea Lamana, Ale Reyes, Ariadna Barcia, Maximiliano Velo, Gastón Laza.

Diseño de vestuario: Fernando Olita.

Realización de vestuario: Karina Gavazzi, Mariela Gentile, Mary Grun, Andrea Ramela, Mabel Baldi, Adriana Cantero, María Lema, Estéfani Gavazzi, Silvana Hernández, Ariadna Barcia, Christian Alsamendi, Lucía Giménez.

Pelucas y tocados: Sylvia Romero.

Accesorios: Magela Eguren, Edgardo Acosta.

Diseño de maquillaje: Betiana López.

Realización de maquillaje: Betiana López, Claudia Piedeferri, Camila Priore, Romina Ottonelli, Emma Episcopo, Lucía Gimémez.

Diseño gráfico y pantallas: Víctor González.

Escenografía: Héctor Tito Da Silva.

Iluminación: Martín Blanchet.

Community manager: Belén Layes.

Coordinación: Nandy Javier.

Supervisión: Gael Del Río Olita.

Componentes

Cantantes: Marihel Barboza, Fabián Villalba, Antonella Puga, Jessica Demestoy, Christian Villar.

Actores: Carina Méndez, Julio del Río, Antonella Puga, Jessica Demestoy, Ale Reyes.

Bailarinas: Ale Reyes, Ariadna Barcia, Romina Moreira, Valentina Curto, Sofía Ibarra, Chiara dos Santos.

Bailarines: Julio del Río, Maximiliano Velo, Manuel Sánchez, Matheo de Castro, Jonathan Gavagnin, Simón Rodríguez.

Músicos: Juan Steinen, Nicolás Cogan, Israel Cerviño, Fernando de León, Martín Campos, Gari Cabrera, Alejandro Schaffner, Matías Fleitas, Pablo Scarpa, Edison Mouriño.

Local de ensayo: Club Arbolito (Humboldt 4270)