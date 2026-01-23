Nombre del espectáculo: Cadenas

Equipo técnico:

Dirección responsable: Daniel Cerrudo.

Dirección general: Daniel Rodríguez.

Directivo: Rodrigo Lugo.

Textos y dirección de actores: Sebastián Mederos Plachot y José María Novo.

Vestuario: Fernando Olita.

Maquillaje: Víctor Arias y staff.

Puesta en escena: Julio Del Río.

Coreografías: Leticia Rodríguez y Julio Del Río.

Arreglos corales: Gabriel Morgade.

Arreglos musicales: Sebastián Natal.

Composiciones: Sebastián Natal, Sebastián Mederos Plachot, Ángela Álvez y Flavio Silva.

Dirección musical: Charly González.

Jefes de cuerda: Adrán Simone y Gabriel Cerrudo.

Componentes

Vedettes: Andreína Cabrera y Camila Vidarte.

Partenaire: Carlos Álvarez y Steve Hillman.

Gramilleros: Juan Castro, Maximiliano Morales, Walter Álvarez y Francisco Álvarez.

Mamaviejas: Alicia Burgueño, María Correa, Cristina Brín y María de los Ángeles Rocha.

Escobero: Daniel Rodríguez.

Actores: Ángela Álvez, Luciana Pasotti y Sebastián Jaunsolo.

Cantantes: Ángela Álvez, Luciana Pasotti, Sebastián Pereira, Camila Pérez, Flavio Silva, Gabriel Morgade, Nicolás Verde y Edison Paredes.

Coro: Laura Páez, Malena Rops, Gabriela Gutiérrez, Walter Álvarez, Victoria Pereira y Sergio Carballo.

Músicos: Stiven Correa, Gerson Guanco, Sergio González, Charly González, José Viera, Walter “Cuyi” Pereira, Cristian Mora y Sergo Ortega.

Cuerpo de baile: Leticia Rodríguez, Jessica Cairús, Ámbar Rivero, Zoe Teran, Bárbara Mayoral, Lucía Méndez, Analaura López, Pamela Fonseca, Renata ´lvarez, Camila Lemole, Gabriela Casaman y Valentina Vilela.

Cuerda de tambores: Inahiara Soria, Carlos Bonilla, Hernán Musto, Thiago Almeda, Adrián Simone, Mauricio Méndez, Brandon Sosa, Fernando Varela, Nicolás Verde, Alejandro Fernández, Arnaldo Carbonell, Rodrigo Lugo, Pablo Bentancour, Nicolás Álvez, Edison Paredes, Daniel Rodríguez y Daniel Cerrudo.

Local de ensayo: Club Buceo (Santiago Rivas y Enrique Martínez)