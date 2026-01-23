Nombre del espectáculo: Virginia Brindis de Sala, “La poesía oculta”.
Ficha técnica
Dirección responsable: Shubert Pérez.
Idea original y textos: Mario Paz.
Arreglos corales, musicales y orquestales: Darwin Silva.
Puesta en escena: Sebastián Calderón.
Coreografías: Dahiana García.
Equipo creativo: Noelia Ramos, Sibil Mercado, Raúl Pérez.
Escenografía y utilería: Raúl Pérez, Augusto Soler.
Jefe de cuerda: Claudio Yarabide.
Iluminación y pantallas: Fernando Scorcela.
Maquillaje y tocados: Sibil Mercado.
Realización de vestuario: Delfina Herrera, Stefany Sanabria, Ana Pieri, Susana Caraballo.
Peinados y accesorios: Ana Laura García.
Sonido: Germán González, Andrés Gómez.
Pintura de tambores: Raúl Pérez.
Técnica en gramilla: Dahiana García.
Comisión de finanzas: Natalia Cancela, Schubert Pérez, Henry Distefano.
Componentes
Actores:: Natalia Vega, Josias Sánchez, Julieta Daneri, Paula Juvencio, Javier Pérez Pérez.
Vedettes: Paula Juvencio, Carolina Morales, Karen Borba.
Coro y solistas: Gimena De León, Giovana Belén, Claudine Grandón, Natalia Vega, Gabriel Arrúa, Martín Mayada, Diego Sosa, Carlos Reutor, Andrés Ríos, Eduardo Vázquez, Maximilian Stotz, Mario Paz, Ignacio García.
Escobero: Javier Pérez Pérez.
Gramilla: Luis Colli, Ruben González, Pablo Naso, Gabriel Arrúa, Hilda Sosa, Stefany Sanabria, Julieta Daneri, Sandra Olivera.
Cuerpo de baile: Abigail Alemán, Avril Coitinho, Natali Cancela, Julieta Daneri, Jennifer Pacheco, Alejandra Socolon, Loana Eirin, Tania Reyes, Yessica Duarte, Camila Gómez.
Partenaire: Cristofer Ramírez.
Músicos: Hernando Redes, Mathías Izaguirre, Joaquín Pisciottano, Pablo Pereira, Lucía Espósito, Emiliano Saavedra.
Cuerda de tambores: Luis García, Richard Bentancur, Diego Leal, Pablo Ferreira, Michael Parada, Álvaro Pérez, Eliana Valdenegro, Claudio Yarabide, Lautaro Martínez, Gabriel Martínez, Bruno Dutra, Carlos Reutor, Ignacio García.