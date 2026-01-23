Nombre del espectáculo: Reencarnación
Equipo técnico
Dirección responsable: Florencia Gularte, Héctor Suárez, Jonathan Suárez.
Dirección musical y composiciones musicales: Alejandro Luzardo.
Textos: Nahuel Alberro, Claudio Melcón.
Puesta en escena: Nahuel Alberro, José Pagano.
Diseño de pantallas: Isabel Enoir.
Iluminación: Nicolás Amorín.
Areglos corales: Álvaro Piñeyro.
Jefe de cuerda: Jonathan Suárez Gularte.
Vestuario: Florencia Gularte, Taller Integración FS, Alejandra Magallanes.
Maquillaje: Manu Echeverría.
Componentes
Cantantes: Lucía Ximeno, Manu Echeverría, Noelia Heredia, Javier Rodríguez, Américo Young, Claudio Martínez, Cecilia Maquieira, Brian Suárez.
Vedettes: Florencia Gularte, Flavia Ortega, Fátima Curcio.
Bailarínes: Chiri Moyano, Ezequiel Rojel.
Bailarinas: Carolina Fernández, Romina Carlevaro, Pamela Acosta, Valentina González, Valentina Pardo, Julieta Sellanes, Fiorella Macías, Lucía Penela, Belén Figueredo, Romina Correa, Gisela Balparda, Adriana Buendía.
Tambores: Héctor Suárez, Jonathan Suárez, Brian Suárez, Franco Suárez, Diego Silveira, Ricardo Silveira, Ezequiel Vega, Rodrigo García, Ezequiel de León, Nicolás Barreiro, Francisco Da Costa, Ignacio Sosa, Lenny Cardoso, Darwin Martínez, Juan Manuel Arrascaeta, Kevin Rey, Edward Sosa y Bastian Rebolledo. Coro: Pía Goyen, Camila Martínez, Luis Fernández, Nahuel Pardo.
Gramilla: Nora Fernández, Daniela Cardozo, Stella Carrizo, Luján Sosa, Pía Goyen, Sergio Gares, Wilson Nierez, Juan González, Sergio Salgado.
Escobero: Maximiliano Suárez.
Músicos: Alejandro Luzardo, Álvaro Piñeyro, Bernardo Fuerte, Artigas Leal, Federico Da Luz, Manuel Acosta.