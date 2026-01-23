Yambo Kenia en la previa de su espectáculo en el Teatro de Verano. (Archivo, febrero de 2025)

Nombre del espectáculo: Rituales de la palabra

Equipo técnico

Dirección responsable: Carlos Larraura.

Textos y puesta en escena: Agustín Camacho, Joaquín Doldán.

Dirección musical, arreglos corales y musicales: Aníbal González.

Composiciones: Aníbal González.

Coreografías: Noralí Vázquez.

Jefe de cuerda: Bruno Méndez.

Vestuario: Agustín Camacho, Daniel Rodríguez y Celia Guadalupe.

Tocados: Celia Guadalupe, Daniel Rodríguez y Agustín Burakov.

Maquillaje: Víctor Arias y staff.

Escenografía: Jorge Pérez, Eva Gómez.

Sonido: Ulises Rivas.

Iluminación: Nicolás Amorín.

Arte visual: Víctor González.

Diseño y pintura de tambores: Taller de Yambo.

Coordinación de utilería: Susana Duarte.

Componentes

Actores: Valeria Vega, Gonzalo Brown, Álvaro Silva.

Cantantes: Darío Píriz, Fernando Young, Daniel Javier, César Pintos, Natalia Fontes.

Coro: Antonella Delpiano, Darío Píriz, Daniel Javier, César Pintos, María Noel Pereyra, Natalia Fontes, Estéfani Guadalupe.

Escobero: Federico Larraura.

Gramilla: Celia Guadalupe, Gladys Burgueño, Kita, Yanette Álamo, Daniel Gares, Miguel Ángel Yaques, Gonzalo Rodríguez, Horacio Farías.

Vedettes: Camila Larraura, Micaela Gares, Malena Reyes.

Partenaire: Oscar Cococho Pereira.

Cuerpo de baile: Noralí Vázquez, Fabiana Rondán, Valentina González, Marianela Fassolo, Natalia Dos Santos, Leticia Rodríguez, Nathalie Ramírez, Camila Pérez, Lucía Gutiérrez, Melanie Correa, Denisse Reyno.

Cuerda de tambores: Bruno Méndez, Cristians Barcelos, Maximiliano Burgueño, Fernando Martirena y Jagger Méndez, Miguel Yaques, Ruben Ventresca, Emanuel Pereyra, Fernando Ramírez, Rodrigo Trapote, Jony Da Luz, Federico Larraura, Guzmán Riquel.

Músicos: Ángel Lomazzi, Alfredo Olivera, Christian Mesa, Alejandro Reyes, Aníbal González.

Local de ensayo: Montevideo Scenarium (Laureles 534)