Nombre del espectáculo: Rituales de la palabra
Equipo técnico
Dirección responsable: Carlos Larraura.
Textos y puesta en escena: Agustín Camacho, Joaquín Doldán.
Dirección musical, arreglos corales y musicales: Aníbal González.
Composiciones: Aníbal González.
Coreografías: Noralí Vázquez.
Jefe de cuerda: Bruno Méndez.
Vestuario: Agustín Camacho, Daniel Rodríguez y Celia Guadalupe.
Tocados: Celia Guadalupe, Daniel Rodríguez y Agustín Burakov.
Maquillaje: Víctor Arias y staff.
Escenografía: Jorge Pérez, Eva Gómez.
Sonido: Ulises Rivas.
Iluminación: Nicolás Amorín.
Arte visual: Víctor González.
Diseño y pintura de tambores: Taller de Yambo.
Coordinación de utilería: Susana Duarte.
Componentes
Actores: Valeria Vega, Gonzalo Brown, Álvaro Silva.
Cantantes: Darío Píriz, Fernando Young, Daniel Javier, César Pintos, Natalia Fontes.
Coro: Antonella Delpiano, Darío Píriz, Daniel Javier, César Pintos, María Noel Pereyra, Natalia Fontes, Estéfani Guadalupe.
Escobero: Federico Larraura.
Gramilla: Celia Guadalupe, Gladys Burgueño, Kita, Yanette Álamo, Daniel Gares, Miguel Ángel Yaques, Gonzalo Rodríguez, Horacio Farías.
Vedettes: Camila Larraura, Micaela Gares, Malena Reyes.
Partenaire: Oscar Cococho Pereira.
Cuerpo de baile: Noralí Vázquez, Fabiana Rondán, Valentina González, Marianela Fassolo, Natalia Dos Santos, Leticia Rodríguez, Nathalie Ramírez, Camila Pérez, Lucía Gutiérrez, Melanie Correa, Denisse Reyno.
Cuerda de tambores: Bruno Méndez, Cristians Barcelos, Maximiliano Burgueño, Fernando Martirena y Jagger Méndez, Miguel Yaques, Ruben Ventresca, Emanuel Pereyra, Fernando Ramírez, Rodrigo Trapote, Jony Da Luz, Federico Larraura, Guzmán Riquel.
Músicos: Ángel Lomazzi, Alfredo Olivera, Christian Mesa, Alejandro Reyes, Aníbal González.