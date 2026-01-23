Nombre del espectáculo: Migrante

Equipo técnico

Dirección responsable: Diego Paredes.

Dirección artística y puesta en escena: Alberto Coco Rivero.

Textos: Alberto Coco Rivero, Leonardo Martínez.

Coreografías: Micaela Viera Larraura, Martiza Pérez, Jimena Viera.

Jefes de cuerda: Andrés Campelo y César Rodríguez.

Dirección musical y arreglos: Martín Angiolini.

Composiciones: Eileen Sánchez, Martín Angiolini, Pablo Riquero, Pablo Porciúncula, Esteban Pasquali.

Vestuario: Sofía Páez, Belén Orique y equipo, María Alexandra Camacho, Ana Hosta, Mónica Delgado, Araceli Alpuín, Daniela Rodríguez, Karina Bera, Concepción Sacco.

Diseño y realización de maionetas: Analía Brun.

Diseño y realización de trofeos y banderas: Natalia Mata y Ana Sarmiento.

Maquillaje: Belén Orique.

Sonido: Gustavo Ruvertoni, Mauro Pastro.

Iluminación: José María Papariello y Fernando Scorsela.

Diseño de visuales: Firu Fernández.

Accesorios escenográficos: Luis Torres, Diego Cousillas y taller de Valores.

Componentes

Actores: Roberto Romero, María Elena Pérez Algorta, Alejo Martínez, Ana Rey, Agustina Arias.

Solistas: Isabel Chabela Ramírez, Eileen Sanchez, Andrés “Pedro” Takorian, Díver Martínez, Pablo Porciúncula, Vanesa López, Gastón Tonga Núñez Ferreira, Guadalupe Nury Medina.

Vedettes: Micaela Viera Larraura, Tamara Esnal, Yamila Pintos.

Mamaviejas y gramilleros: Jimena Viera Larraura, Jacque Larraura, Fernanda Rossano Furtado, Mónica Delgado, Emiliano Luján, Miguel Ángel Bonilla, Néstor Sánchez, Yayo Gobbo.

Escobero: Gustavo Tato Berlangieri.

Cuerpo de baile: Andrea Chiribao, Ayehelen Benítez, Giovana Dutra, Luana De León Correa, Martin Gasalla, Martina Viera Larraura, Micaela Maia Neves Correa, Nara Vilela, Shandira Leaden, Tatiana Rolín.

Músicos: Bruno Esquio (teclados), Rubén Ignacio Santana Olivera (bajo), Pablo Esquio (guitarra), Rodrigo Álvez (trombón), Natalia Vignoli (saxo), Juan Pablo Amorín (trompeta).

Cuerda de tambores: Andrés Campelo, Brandon Laureiro, Brian Cruz Rodríguez, Brian Leaden, Diego Paredes y Yorman Cortés (percusión). Tambores: Alexis Barrios, Antonella Silva, Bárbara Lamas, Facundo Pereira, Iván Pereira, Leandro Machado, Nahuel Palmarin, Zaid Orique Pereyra.

Estandarte: Jorge Silvei.

Local de ensayo: Tractatus (25 de Agosto e Ituzaingó)