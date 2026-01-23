Nombre del espectáculo: Migrante
Equipo técnico
Dirección responsable: Diego Paredes.
Dirección artística y puesta en escena: Alberto Coco Rivero.
Textos: Alberto Coco Rivero, Leonardo Martínez.
Coreografías: Micaela Viera Larraura, Martiza Pérez, Jimena Viera.
Jefes de cuerda: Andrés Campelo y César Rodríguez.
Dirección musical y arreglos: Martín Angiolini.
Composiciones: Eileen Sánchez, Martín Angiolini, Pablo Riquero, Pablo Porciúncula, Esteban Pasquali.
Vestuario: Sofía Páez, Belén Orique y equipo, María Alexandra Camacho, Ana Hosta, Mónica Delgado, Araceli Alpuín, Daniela Rodríguez, Karina Bera, Concepción Sacco.
Diseño y realización de maionetas: Analía Brun.
Diseño y realización de trofeos y banderas: Natalia Mata y Ana Sarmiento.
Maquillaje: Belén Orique.
Sonido: Gustavo Ruvertoni, Mauro Pastro.
Iluminación: José María Papariello y Fernando Scorsela.
Diseño de visuales: Firu Fernández.
Accesorios escenográficos: Luis Torres, Diego Cousillas y taller de Valores.
Componentes
Actores: Roberto Romero, María Elena Pérez Algorta, Alejo Martínez, Ana Rey, Agustina Arias.
Solistas: Isabel Chabela Ramírez, Eileen Sanchez, Andrés “Pedro” Takorian, Díver Martínez, Pablo Porciúncula, Vanesa López, Gastón Tonga Núñez Ferreira, Guadalupe Nury Medina.
Vedettes: Micaela Viera Larraura, Tamara Esnal, Yamila Pintos.
Mamaviejas y gramilleros: Jimena Viera Larraura, Jacque Larraura, Fernanda Rossano Furtado, Mónica Delgado, Emiliano Luján, Miguel Ángel Bonilla, Néstor Sánchez, Yayo Gobbo.
Escobero: Gustavo Tato Berlangieri.
Cuerpo de baile: Andrea Chiribao, Ayehelen Benítez, Giovana Dutra, Luana De León Correa, Martin Gasalla, Martina Viera Larraura, Micaela Maia Neves Correa, Nara Vilela, Shandira Leaden, Tatiana Rolín.
Músicos: Bruno Esquio (teclados), Rubén Ignacio Santana Olivera (bajo), Pablo Esquio (guitarra), Rodrigo Álvez (trombón), Natalia Vignoli (saxo), Juan Pablo Amorín (trompeta).
Cuerda de tambores: Andrés Campelo, Brandon Laureiro, Brian Cruz Rodríguez, Brian Leaden, Diego Paredes y Yorman Cortés (percusión). Tambores: Alexis Barrios, Antonella Silva, Bárbara Lamas, Facundo Pereira, Iván Pereira, Leandro Machado, Nahuel Palmarin, Zaid Orique Pereyra.
Estandarte: Jorge Silvei.