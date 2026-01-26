Horas antes del Desfile Inaugural del Carnaval del jueves, se instaló la primera polémica de la temporada carnavalera 2026. Un segmento del texto de Doña Bastarda, del cuplé “Juro por mi patria”, había sido declarado no apto para todo público, por entenderse que “promovía la violencia”.

Graciela Bonda, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), fue la encargada de evaluar el guion de la murga en primera instancia señaló como inadecuadas las estrofas finales del cuplé. Al día siguiente, el instituto revirtió su decisión tras la revisión de las calificadoras Silvia Belbuzzi y Alba Díaz.

El hecho provocó repercusiones en todos los ámbitos. Trascendió el carnaval y generó comentarios en redes sociales de distintos comunicadores y actores políticos.

Legisladores de la oposición como Felipe Schipani, Gerardo Sotelo y Sebastián da Silva criticaron duramente al conjunto. Puntualmente el senador nacionalista afirmó: “Es una falta de respeto. Se fueron al carajo la Bastarda y todos los que tratan de justificarla. No podés hablar del jabón, no hay justificación”.

Sergio Gorzy, periodista y expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay, también apuntó contra la murga en su cuenta de X: “Hacerlos pensar, estudiar o razonar para ellos es censura y hasta se quejan si pierden un sponsor. Viven en un mundo en el que se creen impunes para atacar, insultar, difamar, defender terroristas y atacar a quienes se defiendan”.

Uno de los creadores del espectáculo, Emiliano Tuala, dijo a la diaria el día siguiente al desfile que cuando recibieron la primera comunicación del INAU fue “un golpe que no esperábamos, nos descolocó. Ahora hay que pensar para adelante. Deberíamos preguntarnos si es necesario que los espectáculos artísticos tengan que pasar por un control del Estado para ser ejecutados”.

Sobre el contenido de “Juro por mi patria”, Imanol Sibes, uno de los letristas y cupletero de la murga, indicó: “Es una escalada que arranca con cositas que uno haría por su patria desde el amor, hasta llegar a cuestiones injustificables”. En ese in crescendo, se habla de bombardear a poblaciones civiles enemigas y de convertir a personas en jabón.

En ese sentido habló también la investigadora y escritora Milita Alfaro. La historiadora de carnaval dijo a TV Ciudad que la propuesta de Doña Bastarda le parece “absolutamente transparente y con un mensaje pacifista” y explicó que esa parte del espectáculo es “un relato escénico que va construyendo progresivamente un clima crítico, donde se van mostrando los horrores que somos capaces de cometer en nombre de la patria”. “Me resulta bastante inexplicable que el INAU trabaje con gente tan inepta y que tenga tantas dificultades para decodificar e interpretar correctamente las claves de un espectáculo”, agregó.

Otra de las voces que se refirieron al tema fue Álvaro García, actual director del BROU, quien escribió muchos años en carnaval y aportó en los textos para murgas como Contrafarsa, La Cofradía, La Gran Muñeca y Cayó la Cabra.

En diálogo con Radio Carve, García comentó: “En el marco de la libertad, me parece importante que se pueda decir lo que sea, después la gente juzgará si es de buen gusto o si es adecuado. Hay un riesgo muy grande en carnaval, que es leer la ironía directamente, y se termina interpretando exactamente lo contrario a lo que uno quiso decir. Creo que fue lo que sucedió. También está la decisión de los letristas. Si me decía a mí, yo no lo hubiera puesto así, hubiera elegido otra modalidad”.

EXPLOTÓ EL MOVIE CON EL CUPLE DE LA @DonaBastarda



Para todo el facherio



January 25, 2026

El fin de semana la murga se presentó en varios escenarios de Montevideo, y al momento de finalizar el cuestionado cuplé recibió una gran respuesta del público, como se observa en los videos subidos por usuarios de las redes.

La murga no se calla. La campeona defensora @DonaBastarda cantando su espectáculo "Patria o tumba" y así reaccionó el público ante el cuplé que se declaró no apto. Una cosa es leerlo, otra escucharlo en el contexto y entender el contenido. Es murga. Es ironía. Es fuerza.

