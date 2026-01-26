Murga Falta y Resto en el Desfile Inaugural por 18 de Julio.

Después del primer fin de semana de tablados, llega el momento para el puntapié inicial del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que desde esta noche hasta los primeros días de marzo se dará cita en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Cuarenta conjuntos de cinco categorías presentarán sus espectáculos cada noche y serán evaluados por un jurado que tendrá como presidenta a Gabriela Barboza. Cada miembro puntuará en su rubro técnico específico, pero también valorará la visión global del espectáculo: Jorge Damseaux y Susana Bosch (voces, arreglos corales y musicalidad), Fernando Schmidt y Mariana Gerosa (textos e interpretación), Adriana da Silva (puesta en escena y acción escénica), Fernando Imperial (bailes y coreografías) y Victoria Falkin (vestuario y maquillaje).

El certamen que mueve más pasiones en el carnaval uruguayo cuenta este año con el regreso de algunas murgas que hace tiempo que no concursaban. Una de ellas es Falta y Resto, que no salía desde 2018 y cerrará la primera etapa este lunes.

Los precios

Las entradas para el Teatro de Verano están disponibles en la red de cobranzas Abitab tanto en sus locales de todo el país como en su página web. Los precios para concurrir al templo de Momo presentan un incremento respecto del último carnaval.

Platea baja: $ 1.070 y $ 970.

Platea media:$ 520 y $ 470.

Platea alta: $ 370 y $ 320.

Fixture de la primera rueda

Etapa 1: lunes 26/1

Más Que Lonja (sociedad de negros y lubolos)

Gente Grande (murga)

Social Club (humoristas)

Falta y Resto (murga)

Etapa 2: martes 27/1

Herencia Ancestral (sociedad de negros y lubolos)

Don Bochinche y Cía (murga)

Diablos Verdes (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 4: jueves 29/1

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

A la Bartola (murga)

Un Título Viejo (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 5: viernes 30/1

Valores (sociedad de negros y lubolos)

Jorge (murga)

Los Choby’s (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 6: sábado 31/1

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

House (revista)

Mi Vieja Mula (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 7: domingo 1/2

Madame Gótica (revista)

Curtidores de Hongos (murga)

Sociedad Anónima (humoristas)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 8: martes 3/2

Carambola (revista)

Jardín del Pueblo (murga)

Cayó la Cabra (murga)

Adams (parodistas)

Etapa 9: miércoles 4/2

La Compañía (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 10: jueves 5/2

Tabú (revista)

La Mojigata (murga)

Queso Magro (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 3: domingo 8/2 (reprogramada)

Integración (sociedad de negros y lubolos)

La Margarita (murga)

Cyranos (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Los más ganadores

El Carnaval 2026 marca el retorno del conjunto más ganador de la historia, Patos Cabreros. La murga de los claveles suma 16 primeros premios a lo largo del Concurso Oficial y es gran candidata este año también. La siguen en títulos Curtidores de Hongos con 13 y Los Diablos Verdes con 8.

En parodistas, Zíngaros es el más ganador con 11 copas. Momosapiens con seis y Adams con cuatro lo secundan en el historial de una categoría que se percibe de altísima competitividad nuevamente. Sociedad Anónima suma 13 primeros premios en Humoristas. Larga ventaja sobre su inmediato perseguidor, Cyranos, que acumula seis, el último obtenido en 2019.

En negros y lubolos es Yambo Kenia, de las comparsas en actividad, la que domina con luz la estadística. El conjunto del Buceo festejó 15 veces desde su primera vez en 1994. Por su parte, las revistas cuentan con Tabú (ocho) y La Compañía (cinco) como las más ganadoras, aunque las otras participantes de la categoría también han ganado un par de veces cada una.