Este miércoles, a partir de las 18.00, se llevará a cabo la segunda jornada de tablados organizada por el Municipio B durante febrero.

El carnaval llega al escenario del parque Mauá, en la rambla Gran Bretaña y Convención, con la actuación de tres conjuntos: el coro murguero Señoras Vecinas y las murgas participantes del Concurso Oficial La Trasnochada y Curtidores de Hongos.

Este espacio ubicado en la Rambla Sur de Montevideo fue inaugurado en diciembre, luego de décadas de estar cerrado al público. La actividad será de entrada gratuita y habrá también feria de emprendedores y foodtrucks.

La agenda carnavalera del Municipio B se puso en marcha la semana pasada con un tablado en el Polideportivo Cordón, en Salvador Ferrer Serra y Democracia, y tendrá dos fechas más en los próximos días.

El viernes 20 se montará un escenario en la plaza Juan Ramón Gómez (Minas y Durazno) y el miércoles 25 en la plaza de deportes 1 (Juan Lindolfo Cuestas entre 25 de Mayo y Cerrito). Las actividades van de las 18.00 a las 22.00.