El viernes se realizó la inauguración del parque Mauá, ubicado en el predio de la ex Compañía del Gas, cercano al dique. Se trata de un espacio de recuperación a cargo de la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con participación del Municipio B.

El parque se divide en tres sectores: primero, el espacio para el ingreso, que se sitúa al centro del área denominada “tanque público”, porque reconstruye uno de los tanques de gas de la compañía, y se destinará al desarrollo de actividades culturales; hacia la izquierda, al este del ingreso, se encuentra la zona verde, denominada “jardín costero”, en la que hay vegetación poco común de la costa de Montevideo y que permite vista al río; y hacia la derecha, al oeste, se encuentra un circuito patrimonial para recorrer, con fotogalería y señalética, por lo que eran las viejas carboneras.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

El acto de apertura contó con la presencia de la ministra de Energía, Fernanda Cardona, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, entre otras autoridades ministeriales, de la comuna y municipales.

Pasadas las 18.00 se abrieron las puertas con un espectáculo de bailarines de tango, que recibían a los asistentes. Para finalizar el evento, se presentó F5, un grupo musical nacional que entrelaza el género del candombe con la electrónica.

El director de la División Espacios Públicos de la IM, Marcelo Roux, resaltó, en diálogo con la diaria, que la inauguración fue concurrida, con “mucha gente del barrio; estuvo fantástico”. Asimismo, expresó que se trata de un parque que conjuga lo público, lo abierto, y un componente patrimonial industrial: “Vincular un espacio abierto que mira al río y, a la vez, tener construcciones históricas, que tienen algo que contar y que el lugar las está contando porque está bien señalizado cada uno de los espacios; la gente puede ir, leer y saber de qué se trata”, añadió.

Foto: Ernesto Ryan

“Algo interesante del lugar es que tiene una iluminación acorde al espacio: están iluminados los edificios, el edificio del reloj y los muros; eso le da también una atmósfera interesante”, detalló Roux.

En la inauguración se dispuso un simulacro de actividad de recorrida con guía en el sendero histórico, que, según contó Roux, se prevé que comience a implementarse en enero, en conjunto con la División Turismo de la comuna, para realizar recorridas patrimoniales e históricas. No va a tener costo “ni tampoco límite de cantidad de personas, y van a ser varios días en diferentes horarios”, mencionó Roux.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

También se planifica que para febrero el espacio se sume a los ciclos de Montevideo Audiovisual, que desarrolla funciones de cine al aire libre. A su vez, desde el día de la inauguración, en el sector del espacio verde se dispone de sillas plegables y manteles gratuitos presentando la cédula de identidad.

El parque está abierto todos los días, de 9.00 a 22.00.

Foto: Ernesto Ryan

