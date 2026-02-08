Cuareim 1080 se coronó como la comparsa campeona del Desfile de Llamadas 2026, con 2.606 puntos. Obtuvo así su tercer primer premio consecutivo. El jurado, presidido por Alfredo Leirós, dio a conocer los fallos en la madrugada del lunes.
A la campeona le siguen Valores, Yambo Kenia, Cenceribó, Lonjas de Ciudad Vieja, La Unicandó, Más que Lonja, Nimba, La Sara del Cordón e Integración. Todas recibirán un premio económico y clasifican de manera directa a las Llamadas 2027.
Las siguientes trece de la lista también tienen su lugar asegurado en el desfile del año que viene: La Tangó, Candonga Africana, La Jacinta, Lonjas de Cuareim, Batea de Tacuarí, La Fuerza, Zumbaé, La Rodó, Kalumkembé, Barrica, Elegguá, Afrocan y La Facala.
Por el contrario, las veintiún comparsas que quedaron en la mitad inferior de la tabla de puntajes, si quieren volver a concursar, deberán participar de las Llamadas de admisión que se realizan durante la primavera. La Intendencia de Montevideo informó que hay 23 plazas disponibles para 2027.
Menciones
Mejor cuerda de tambores: Valores.
Mejor cuerpo de baile: Cuareim 1080.
Mejor cuadro de gramilla: Malanque.
Mejor escobero: Maximiliano Suárez (Integración).
Mejor cuadro de trofeos (estandarte, banderas, medialunas, estrellas): Valores.
Mejor vedette: Micaela Pintos (La Sara del Cordón).
Mejor partener / bailarín: Carlos Alemán (Zumbae).
Lista completa con puntajes
- Cuareim 1080, 2.606 puntos
- Valores, 2.570 puntos
- Yambo Kenia, 2.506 puntos
- Cenceribó, 2.499 puntos
- Lonjas de Ciudad Vieja, 2.449 puntos
- La Unicandó, 2.445 puntos
- Más que lonja, 2.403 puntos
- Nimba, 2.393 puntos
- La Sara del Cordón, 2.376 puntos
- Integración, 2.374 puntos
- La Tangó, 2.363 puntos
- Candonga Africana, 2.346 puntos
- La Jacinta, 2.326 puntos
- Lonjas de Cuareim 2.313 puntos
- Batea de Tacuarí, 2.304 puntos
- La Fuerza, 2.279 puntos
- Zumbaé, 2.265 puntos
- La Rodó, 2.250 puntos
- Kalumkembé, 2.235 puntos
- Barrica, 2.231 puntos
- Elegguá, 2.210 puntos
- Afrocan, 2.205 puntos
- La Facala, 2.192 puntos
- La Sombra Candombe, 2.179 puntos
- La que mueve Ciudad del Plata, 2.163 puntos
- Lonjas de San Marcos, 2.158 puntos
- La Fabini, 2.154 puntos
- La Gozadera, 2.118 puntos
- Son Candomberos, 2.093 puntos
- Malanque, 2.090 puntos
- Makondo, 2.073 puntos
- La Malunga, 2.060 puntos
- CLB Lonjas de Belgrano, 2.022 puntos
- La Negra, 2.017 puntos
- Rosario 250, 2.016 puntos
- Ubuntu, 2.015 puntos
- Al Son de Tula, 1.950 puntos
- El Vacilón de Rieles, 1.932 puntos
- Hay q’darle, 1.919 puntos
- La Covacha, 1.868 puntos
- Kimbundú, 1.795 puntos
- La Vía, 1.787 puntos
- Kindú, 1.690 puntos
- Fortaleza Candombera, 1.622 puntos
Jurado
El jurado estuvo integrado por Alejandro Simone, Fernando Silva “Hurón”, Miguel García y Leticia Tazzi (rubro 1, cuerda de tambores); Rafael Martínez, Michelle Silva, Alejandra Clavijo y Vicky Carrizo (rubro 2, danzas y desplazamientos); Julio González Gonzalito, Pedro Tabáres, Ma. del Carmen Mara Rodríguez y Ángela Ramirez (rubro 3, personajes típicos y ancestralidad); Álvaro Marotta, Mariela Gotuzzo, Martín Iribarren y Lucrecia De León (rubro 4, visión global).