Cuareim 1080 se coronó como la comparsa campeona del Desfile de Llamadas 2026, con 2.606 puntos. Obtuvo así su tercer primer premio consecutivo. El jurado, presidido por Alfredo Leirós, dio a conocer los fallos en la madrugada del lunes.

A la campeona le siguen Valores, Yambo Kenia, Cenceribó, Lonjas de Ciudad Vieja, La Unicandó, Más que Lonja, Nimba, La Sara del Cordón e Integración. Todas recibirán un premio económico y clasifican de manera directa a las Llamadas 2027.

Las siguientes trece de la lista también tienen su lugar asegurado en el desfile del año que viene: La Tangó, Candonga Africana, La Jacinta, Lonjas de Cuareim, Batea de Tacuarí, La Fuerza, Zumbaé, La Rodó, Kalumkembé, Barrica, Elegguá, Afrocan y La Facala.

Por el contrario, las veintiún comparsas que quedaron en la mitad inferior de la tabla de puntajes, si quieren volver a concursar, deberán participar de las Llamadas de admisión que se realizan durante la primavera. La Intendencia de Montevideo informó que hay 23 plazas disponibles para 2027.

Menciones

Mejor cuerda de tambores: Valores.
Mejor cuerpo de baile: Cuareim 1080.
Mejor cuadro de gramilla: Malanque.
Mejor escobero: Maximiliano Suárez (Integración).
Mejor cuadro de trofeos (estandarte, banderas, medialunas, estrellas): Valores.
Mejor vedette: Micaela Pintos (La Sara del Cordón).
Mejor partener / bailarín: Carlos Alemán (Zumbae).

Lista completa con puntajes

  1. Cuareim 1080, 2.606 puntos
  2. Valores, 2.570 puntos
  3. Yambo Kenia, 2.506 puntos
  4. Cenceribó, 2.499 puntos
  5. Lonjas de Ciudad Vieja, 2.449 puntos
  6. La Unicandó, 2.445 puntos
  7. Más que lonja, 2.403 puntos
  8. Nimba, 2.393 puntos
  9. La Sara del Cordón, 2.376 puntos
  10. Integración, 2.374 puntos
  11. La Tangó, 2.363 puntos
  12. Candonga Africana, 2.346 puntos
  13. La Jacinta, 2.326 puntos
  14. Lonjas de Cuareim 2.313 puntos
  15. Batea de Tacuarí, 2.304 puntos
  16. La Fuerza, 2.279 puntos
  17. Zumbaé, 2.265 puntos
  18. La Rodó, 2.250 puntos
  19. Kalumkembé, 2.235 puntos
  20. Barrica, 2.231 puntos
  21. Elegguá, 2.210 puntos
  22. Afrocan, 2.205 puntos
  23. La Facala, 2.192 puntos
  24. La Sombra Candombe, 2.179 puntos
  25. La que mueve Ciudad del Plata, 2.163 puntos
  26. Lonjas de San Marcos, 2.158 puntos
  27. La Fabini, 2.154 puntos
  28. La Gozadera, 2.118 puntos
  29. Son Candomberos, 2.093 puntos
  30. Malanque, 2.090 puntos
  31. Makondo, 2.073 puntos
  32. La Malunga, 2.060 puntos
  33. CLB Lonjas de Belgrano, 2.022 puntos
  34. La Negra, 2.017 puntos
  35. Rosario 250, 2.016 puntos
  36. Ubuntu, 2.015 puntos
  37. Al Son de Tula, 1.950 puntos
  38. El Vacilón de Rieles, 1.932 puntos
  39. Hay q’darle, 1.919 puntos
  40. La Covacha, 1.868 puntos
  41. Kimbundú, 1.795 puntos
  42. La Vía, 1.787 puntos
  43. Kindú, 1.690 puntos
  44. Fortaleza Candombera, 1.622 puntos

Jurado

El jurado estuvo integrado por Alejandro Simone, Fernando Silva “Hurón”, Miguel García y Leticia Tazzi (rubro 1, cuerda de tambores); Rafael Martínez, Michelle Silva, Alejandra Clavijo y Vicky Carrizo (rubro 2, danzas y desplazamientos); Julio González Gonzalito, Pedro Tabáres, Ma. del Carmen Mara Rodríguez y Ángela Ramirez (rubro 3, personajes típicos y ancestralidad); Álvaro Marotta, Mariela Gotuzzo, Martín Iribarren y Lucrecia De León (rubro 4, visión global).