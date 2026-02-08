Cuareim 1080 se coronó como la comparsa campeona del Desfile de Llamadas 2026, con 2.606 puntos. Obtuvo así su tercer primer premio consecutivo. El jurado, presidido por Alfredo Leirós, dio a conocer los fallos en la madrugada del lunes.

A la campeona le siguen Valores, Yambo Kenia, Cenceribó, Lonjas de Ciudad Vieja, La Unicandó, Más que Lonja, Nimba, La Sara del Cordón e Integración. Todas recibirán un premio económico y clasifican de manera directa a las Llamadas 2027.

Las siguientes trece de la lista también tienen su lugar asegurado en el desfile del año que viene: La Tangó, Candonga Africana, La Jacinta, Lonjas de Cuareim, Batea de Tacuarí, La Fuerza, Zumbaé, La Rodó, Kalumkembé, Barrica, Elegguá, Afrocan y La Facala.

Por el contrario, las veintiún comparsas que quedaron en la mitad inferior de la tabla de puntajes, si quieren volver a concursar, deberán participar de las Llamadas de admisión que se realizan durante la primavera. La Intendencia de Montevideo informó que hay 23 plazas disponibles para 2027.

Menciones

Mejor cuerda de tambores: Valores.

Mejor cuerpo de baile: Cuareim 1080.

Mejor cuadro de gramilla: Malanque.

Mejor escobero: Maximiliano Suárez (Integración).

Mejor cuadro de trofeos (estandarte, banderas, medialunas, estrellas): Valores.

Mejor vedette: Micaela Pintos (La Sara del Cordón).

Mejor partener / bailarín: Carlos Alemán (Zumbae).

Lista completa con puntajes

Cuareim 1080, 2.606 puntos Valores, 2.570 puntos Yambo Kenia, 2.506 puntos Cenceribó, 2.499 puntos Lonjas de Ciudad Vieja, 2.449 puntos La Unicandó, 2.445 puntos Más que lonja, 2.403 puntos Nimba, 2.393 puntos La Sara del Cordón, 2.376 puntos Integración, 2.374 puntos La Tangó, 2.363 puntos Candonga Africana, 2.346 puntos La Jacinta, 2.326 puntos Lonjas de Cuareim 2.313 puntos Batea de Tacuarí, 2.304 puntos La Fuerza, 2.279 puntos Zumbaé, 2.265 puntos La Rodó, 2.250 puntos Kalumkembé, 2.235 puntos Barrica, 2.231 puntos Elegguá, 2.210 puntos Afrocan, 2.205 puntos La Facala, 2.192 puntos La Sombra Candombe, 2.179 puntos La que mueve Ciudad del Plata, 2.163 puntos Lonjas de San Marcos, 2.158 puntos La Fabini, 2.154 puntos La Gozadera, 2.118 puntos Son Candomberos, 2.093 puntos Malanque, 2.090 puntos Makondo, 2.073 puntos La Malunga, 2.060 puntos CLB Lonjas de Belgrano, 2.022 puntos La Negra, 2.017 puntos Rosario 250, 2.016 puntos Ubuntu, 2.015 puntos Al Son de Tula, 1.950 puntos El Vacilón de Rieles, 1.932 puntos Hay q’darle, 1.919 puntos La Covacha, 1.868 puntos Kimbundú, 1.795 puntos La Vía, 1.787 puntos Kindú, 1.690 puntos Fortaleza Candombera, 1.622 puntos

Jurado

El jurado estuvo integrado por Alejandro Simone, Fernando Silva “Hurón”, Miguel García y Leticia Tazzi (rubro 1, cuerda de tambores); Rafael Martínez, Michelle Silva, Alejandra Clavijo y Vicky Carrizo (rubro 2, danzas y desplazamientos); Julio González Gonzalito, Pedro Tabáres, Ma. del Carmen Mara Rodríguez y Ángela Ramirez (rubro 3, personajes típicos y ancestralidad); Álvaro Marotta, Mariela Gotuzzo, Martín Iribarren y Lucrecia De León (rubro 4, visión global).