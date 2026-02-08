Isla de Flores volvió a temblar al ritmo del candombe en la segunda noche del Desfile de Llamadas 2026. Como sucedió el viernes, durante la primera jornada, el público colmó las veredas y palcos para acompañar a las comparsas.

Esta noche desfilaron las comparsas que debieron dar prueba de admisión para participar, hubo gran representación barrial y también llegaron conjuntos de distintos puntos de Uruguay, como La Covacha, oriunda de Paysandú, que fue fundada en 1962 y es la comparsa más longeva en actividad.

“Nadie camina solo” fue uno de los puntos centrales de la propuesta de Kimbundú, que armó un espectáculo sobre la unión. En la presentación declararon: “Donde hay candombe hay comunidad, donde hay comunidad hay fuerza”.

Fortaleza Candombera en el Desfile de LLamadas 2026 Foto: Mara Quintero

Nadie camina solo nuclea a la perfección lo que sucedió esta noche: cada conjunto acompañado por el público en la calle en las primeras cuadras, conectando con la gente durante todo el recorrido, sonriendo, bailando y hasta cantando en los cortes, avanzando como un solo bloque que cuenta una historia a través del candombe.

Nicolás Castillo, de El Vacilón de Rieles, dijo a la diaria: “Siento emoción. Vengo de Salto a desfilar y es un sueño”. La comparsa es oriunda del barrio Punta de Rieles y Castillo explicó que la propuesta “está encarando el barrio, viene linda la cosa, juntando a los jóvenes para que el candombe sea realmente integración”. Durante el corte en la zona televisada la comparsa repitió como un mantra “Crece desde el pie”.

Entre comparsa y comparsa la gente aprovechó para conversar, sentarse, comprar comida y bebidas en los distintos puntos de venta montados en las veredas y en casas particulares, que durante las Llamadas abren sus puertas al barrio. Cerveza y choripán fueron los artículos más promocionados en pizarrones y carteles.

Un sentimiento que se repitió entre integrantes de distintas comparsas fue el de compañerismo. Francisco González, gramillero de La Kindú, conjunto de Flor de Maroñas, lo expresó así: “Somos como una familia, acá hay una organización total. Desfilar hoy es un lujo”.

En el punto de partida hubo gritos, arengas, nervios, arreglos de último momento a los espaldares y zapatos, calentamiento, abrazos y palabras de aliento. Ese ambiente de ebullición previo a la salida llegaba a su punto álgido cada vez que una comparsa tenía que posicionarse para empezar a desfilar.

Zumbae en el Desfile de Llamadas 2026 Foto: Laura Sosa

Florencia Bonilla, vedette de La Vía, dijo justo antes de pisar Isla de Flores, sobre la medianoche: “Llegamos con mucha fuerza, venimos con mucho amor acá. Es hermoso, tenemos muchas ganas y pilas para darlo todo”.

Alrededor de la una de la mañana terminó la segunda noche, el público se fue de Isla de Flores y las comparsas se juntaron a esperar los fallos. Y así, en el calor de la madrugada, terminó el 70° Desfile de Llamadas.