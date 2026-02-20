Murga Patos Cabreros, el 27 de enero en el Tablado 1 de Mayo.

Los 24 conjuntos clasificados a la liguilla del Carnaval 2026 actuarán en el Ramón Collazo entre el sábado 21 y el sábado 28 de febrero. Todas las etapas comienzan a las 20.30 horas y tienen tres conjuntos programados.

Etapa 1, sábado 21

20.30, Cayó la Cabra (murga) 21.45, Un Título Viejo (murga) 23.00, Caballeros (parodistas)

Etapa 2, domingo 22

20.30, Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos) 21.55, Sociedad Anónima (humoristas) 23.15, Patos Cabreros (murga)

Etapa 3, lunes 23

20.30, Tabú (revista) 21.50, Queso Magro (murga) 23.05, Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4, martes 24

20.30, Valores (sociedad de negros y lubolos) 21.55, Cyranos (humoristas) 23.15, La Trasnochada (murga)

Etapa 5, miércoles 25

20.30, La Compañía (revista) 21.50, Falta y Resto (murga) 23.05, Momosapiens (parodistas)

Etapa 6, jueves 26

20.30, La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos) 21.55, Los Rolin (humoristas) 23.15, Doña Bastarda (murga)

Etapa 7, viernes 27

20.30, Madame Gótica (revista) 21.50, La Nueva Milonga (murga) 23.05, Zíngaros (parodistas)

Etapa 8, sábado 28

20.30, Integración (sociedad de negros y lubolos) 21.55, Los Diablos Verdes (murga) 23.10, La Gran Muñeca (murga)

Las entradas saldrán a la venta esta tarde en locales de Abitab de todo el país.