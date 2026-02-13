El carnaval late en sus diversas formas y expresiones a lo largo de todo el Uruguay. Montevideo como epicentro de la fiesta es solo una muestra de la amplia gama de celebraciones que despliega dios Momo en la mayoría de los departamentos del país.

Así como hay eventos cargados de tradición y con gran convocatoria, como por ejemplo los desfiles de carnaval de Artigas y de Melo, o las Llamadas de Durazno, también existe una interesante cantidad de concursos que nuclean a decenas de murgas —principalmente— de varios puntos del mapa.

Hay dos de esos certámenes que se destacan por sobre el resto: el carnaval de San Carlos y el de San José. Dos plazas de significativa importancia, que se consolidaron a través de los años como las más prestigiosas para los conjuntos del interior.

En San Carlos conviven dos concursos, que se realizan uno detrás del otro. El primero es el concurso departamental, con murgas locales, que va del 9 al 14 de febrero. Luego viene el concurso regional, del 15 al 21. En la primera instancia son once las murgas participantes: Flor de Barullo, La Candombera, Doña Liberata, La Vecina de Magoya, La Alquimera, La Encandilada, Nueva Barriada, La Combinada, Los Fantasmas se divierten, Vieja Diabla y Se va la Combi.

Las siete mejores del departamental clasifican al regional, donde serán 21 agrupaciones en total. El jurado está conformado por artistas capitalinos como Maximiliano Pérez Tellería, Emilia Díaz, Damián Dewailly y Cecilia Carraquiry. Toda la actividad se desarrolla en el Teatro de Verano Cayetano Silva, la casa del carnaval carolino.

San José, por su parte, organiza desde hace más de treinta años el Concurso Nacional de Murgas y Humoristas, con su tradicional escenario en el predio de la ex estación de AFE. Este año participan quince conjuntos en la categoría murgas y cuatro en humoristas. A la ronda final clasifican nueve y tres, respectivamente.

Participarán murga Las Fritas (Mercedes), Se va la combi (Maldonado), Los Fantasmas se divierten (San Carlos), Golpe y Quedo (Fray Bentos), Tras Cartón (Florida), La Desafinada (Durazno), La Farola (Treinta y Tres), Con Gusto No Pica (Mercedes), Nueva Barriada (San Carlos), La Malcriada (San José), Pimienta y Sal (San José), La Vecina de Magoya (Maldonado), La Diabla (Santa Lucía), Que Gentuza (Ciudad de la Costa) y Vieja Diabla (San Carlos). Los humoristas son Ridens (San José), Bastoneros (Las Piedras), Pantarrey (Mercedes) y Los Rebeldes (Mercedes).

Este viernes a la noche es el desfile inaugural por el centro de la capital maragata. El jurado del certamen lo preside Daniel Trotta, y lo integran Víctor Miraballes, Fernando Esteche, Eugenia Llorens y Adriana Do Reis.

Crece que crece

El carnaval de Canelones es uno de los que ha mostrado crecimiento más exponencial en los últimos años. Con un circuito de tablados que abarca todo el departamento y un concurso que se realiza en dos escenarios distintos.

La primera rueda se lleva a cabo en el anfiteatro de Parque del Plata del 13 al 17 de febrero, mientras que en Las Piedras se realiza la segunda etapa, del 23 al 28. Todas las actuaciones se transmitirán. Se transmitirán por el canal de You Tube del Gobierno Departamental.

Este año el carnaval canario contará con la participación de La Desvelada, La Miel del Oso, Murguerian Rhapsody, La Muda, Golpe y Quedo, Vieja Diabla, La Combinada, Cómplices de la Farsa, La Reina del Barro, Los Fantasmas se divierten, La Malta, Que Gentuza, La Pinocha y La Diabla (murgas), y de Ridens, Tus Platis y Bastoneros (humoristas).

Por la vuelta

Después de 27 años sin concurso, regresa el carnaval de Florida, en este caso con un certamen de carácter interdepartamental. Históricamente, había sido solo para murgas locales. En 1999, la última vez que se organizó, el primer premio fue para la Antimurga.

Este año la actividad retorna al Teatro de Verano de la ciudad, con capacidad para mil personas, los días 13, 14 y 20 de febrero. También habrá desfile inaugural el domingo 15 y Llamadas el martes 17.

La Desafinada (Durazno), Trascartón (Florida), La Diabla (Canelones), Pimienta y Sal (San José), Las Fritas (Mercedes), La Vieja Diabla (San Carlos), La Malta (Las Piedras) y Los Fantasmas se divierten (San Carlos) son las murgas que concursan.

Por su parte, el departamento de Flores ya tuvo su carnaval “de escenario” los primeros días de febrero. En el Parque Lavalleja se presentaron diez agrupaciones en la categoría murgas, obteniendo La Farola de Treinta y Tres el primer premio.

Así quedó el podio: La Farola (109 puntos), La Malta de Las Piedras (99), Las Fritas de Mercedes (94).

Justamente, La Farola será una de las tres participantes en el carnaval de su departamento. Allí el concurso incluirá a otras dos murgas locales, A Ronca Voz y la Reina del Olimar, con actuaciones los días 22 y 23 de febrero.

Zona litoral

El Concurso de Carnaval de Soriano es otro de los más arraigados en la estirpe del interior. Este certamen tuvo su primera rueda del 9 al 13 de febrero. La segunda comenzará el lunes 16 y culminará el viernes 20.

Por la Manzana 20 de Mercedes, lugar donde se desarrollan las actuaciones, pasarán los conjuntos: Don Timoteo (Durazno), La Farola (Treinta y Tres), La Malcriada (San José), Con Gusto No Pica (Mercedes), Tras Cartón (Florida), La Desafinada (Durazno), La Desmorrugada (Mercedes), Las Fritas (Mercedes), La Milagrosa (Dolores), La Prima de Artigas (Rocha), Golpe y Quedo (Fray Bentos). Humoristas: Pantarrey (Mercedes) y Los Rebeldes (Mercedes).

Río Negro es otro departamento de tradición carnavalera, donde murgas y comparsas dividen pasiones. El concurso regional se hizo del 5 al 8 de febrero en el Teatro de Verano de Fray Bentos, resultando ganadora La Farola de Treinta y Tres. La local Golpe y Quedo quedó segunda a cinco puntos, en un certamen que reunió a diez agrupaciones.

En Paysandú también hay carnaval. Durante dos días, el 21 y 22 de este mes, el escenario de la Zona Barquito (Balneario Municipal) recibirá a seis murgas y dos parodistas de la región.

Las Fritas (Soriano), Falta la Papa (Salto), Los Charoles (Paysandú), Golpe y Quedo (Fray Bentos), La Desafinada (Durazno) y Eran Las De Antes (Paysandú) serán las murgas participantes; Sinverguenzas y Truman’s, ambos conjuntos sanduceros, lo harán en parodismo.

Salto, mientras tanto, tendrá cuatro fechas en las que se realizará su concurso: jueves 19, martes 24, miércoles 25 y viernes 27. El escenario estará en la zona del Parque Arriague, en un evento organizado por la Asociación Salteña de Actores de Carnaval.

Las murgas participantes son ocho: Falta La Papa, Punto y Coma, La Retobada, La Miguelona y La Redoblona (Salto), Las Fritas (Mercedes), Golpe y Quedo (Fray Bentos) y La Farola (Treinta y Tres).

Desde la ciudad

Con escenario renovado, el del anfiteatro del Centro de Barrio N° 1, Tacuarembó vivirá un nuevo concurso de murgas en este carnaval.

La primera rueda irá del 16 al 18 de febrero, mientras que la segunda será del 23 al 25. Vienen por Lana, La Fatiga, La Sencillita, Saltó el Churré y Doña Florinda, que actuarán para un jurado compuesto por Emiliano Tuala (textos), Rodolfo Fito Lacava (arreglos y musicalidad), Isabel Romano (puesta en escena) y Leticia Sotura (vestuario y maquillaje).