Las primeras reposeras, matizadas por algunas conservadoras, comenzaron a instalarse a las 20.00 tras el vallado que colocó el Municipio de San Carlos para el desfile inaugural. En la noche del sábado 31 de enero, familias completas y barras de amigos llegaron temprano a la fiesta para asegurarse el mejor lugar desde donde ver pasar a 20 agrupaciones de diferentes puntos del departamento.

Desfile de carnaval en San Carlos. Foto: Virginia Martínez Díaz

Nietos de Momo y Momolescentes abrieron el desfile de 12 murgas llegadas desde San Carlos, Maldonado, Piriápolis, La Capuera y Balneario Buenos Aires. Detrás de las voces, los colores y el canto de niños, niñas y adolescentes –celebrados y acompañados por el público habituado al trabajo que el taller desarrolla desde hace años en la ciudad– siguieron Vieja Diabla, Los Fantasmas se Divierten, La Vecina de Magoya, Se Va la Combi, Nueva Barriada, Doña Liberata, Flor de Barullo, La Encandilada, La Combinada, La Candombera y Alquimera.

Murga La Candombera en el Desfile de Carnaval en San Carlos, el 1º de febrero. Foto: Virginia Martínez Díaz

Cinco comparsas continuaron la fiesta: Lonjas y Madera, La Mansa, La Negra, La Generación Lubola y la De San Carlos lucieron sus temas y sones, con un impresionante esfuerzo de portabanderas, bailarinas y tamborileros. Es que, como suele ocurrir cada año en los desfiles inaugurales carolinos, por momentos el camino se volvió cuesta arriba debido a demoras que, en ocasiones, mantuvieron a estas agrupaciones tocando y bailando durante 20 minutos en un mismo lugar. De todos modos, las comparsas llegaron cargadas de energía para dar su show al numeroso público que les esperaba al final del trayecto, frente a la plaza Artigas.

Comparsa La Mansa en el Desfile de Carnaval de San Carlos, el 1º de febrero. Foto: Virginia Martínez Díaz

Este año, las escuelas de samba fueron menos cantidad que el anterior. Pero deslumbró al público el despliegue de Renovación 2001 por sus trajes, la cantidad de integrantes y el diseño de su carro alegórico. Además, desfilaron Mangueira do Povo y Sandombe.

No faltaron a la cita el ya legendario Cantinflas interpretado por Jején Suárez ni Superman, que este año tuvo restos para hacer dos pasadas muy festejadas por la muchedumbre: la primera como Clark Kent y la segunda con el traje de superhéroe. También fue de la partida la laureada exvedette Bilú, bahiana adoptada por San Carlos, quien alentó desde la tribuna y se lució tras cruzar la valla para acompañar a las bailarinas de La Generación Lubola.

Murga Flor de Barullo en el Desfile de Carnaval en San Carlos, el 1º de febrero. Foto: Virginia Martínez Díaz

El desfile, que había comenzado entorno a las 21.00 en la calle Ituzaingó, terminó casi una hora y media después en Leonardo Olivera. Fue el punto de partida para una fiesta de carnaval 2026 que se extenderá hasta marzo en Maldonado y tendrá como epicentro de los concursos de murgas al Teatro de Verano Cayetano Silva de San Carlos y más de 70 tablados en todo el departamento.

Comparsa La Negra en el Desfile de San Carlos, el 1º de febrero. Foto: Virginia Martínez Díaz

Autoridades de la Intendencia de Maldonado presentes en el evento destacaron el esfuerzo de las agrupaciones para brindar un gran espectáculo tanto a la población carolina como a la que llegó desde otras ciudades. La subdirectora del Departamento de Cultura, María José Mafio, recordó que este año el gobierno departamental superó la inversión de anteriores ediciones. “Estamos sumamente orgullosos de cómo viene creciendo el carnaval en cada una de las localidades del departamento;y cada vez tenemos más murgas en San Carlos, al igual que en otros rincones”, apuntó.