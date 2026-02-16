Como todos los años, el fallo del desfile de Llamadas tuvo repercusiones que por varios días sobrevolaron el ambiente del candombe. En esta oportunidad, además de cuestionamientos a los resultados y las posiciones finales, surgieron reclamos vinculados a presuntas irregularidades reglamentarias.

Una de ellas fue advertida por la organización y derivó en una sanción a la comparsa Zumbaé. La agrupación sufrió la quita del 10% de los puntos otorgados por el jurado, debido a la violación del artículo 37, que refiere a los componentes no registrados. En el fallo original –emitido la madrugada posterior al segundo día del desfile– no se computó la sanción, algo que sí se constató horas más tarde, informándose a la comparsa que pasaba del puesto 17 al 32, lo que significa que no se clasifica directamente a las Llamadas del año que viene.

Zumbaé se hizo cargo de la decisión que llevó al error administrativo, pero lamentó la comunicación tardía y la gestión de la aplicación del reglamento: “Lo que nos duele y nos indigna profundamente es la forma”. La Sombra Candombe, que había quedado en la 23ª posición, trepó un lugar y no tendrá que dar prueba de admisión para 2027.

Otra de las comparsas señaladas es Unicandó –que finalizó sexta–, por la participación de un escobero que no habría sido inscripto como tal, sino que fue otro componente el que llevó adelante su función.

En un comunicado el conjunto se refirió a los rumores sobre el tema: “En las últimas horas se armó una gran polémica en redes sociales donde se dice que nuestra comparsa desfiló rompiendo artículos del reglamento. Queríamos comunicar que desfilamos de forma legal, de acuerdo a lo establecido por la Intendencia”.

“También [queremos] aclarar, frente a tantas noticias y declaraciones falsas que se encuentran circulando tanto en redes como en grupos de Whatsapp, que nosotros no escribimos ninguna declaración agrediendo a otra comparsa. Entendemos que este tipo de noticias están siendo malintencionadas para generar odio y avivar el conflicto. Esto es una campaña de desprestigio en nuestra contra”, expresó la comparsa de la Unión.

La Que Mueve Ciudad del Plata, por su parte, conjunto que denunció el incumplimiento del reglamento ante la Intendencia de Montevideo (IM), hizo público su descontento y anunció que, “agotadas las instancias de diálogo”, se reservaba “el derecho de iniciar acciones legales”. La agrupación entiende que esta situación “vulnera principios fundamentales de igualdad, transparencia y económicos para un desarrollo justo y equitativo del desfile”.

Fake

Días atrás, aprovechando el revuelo mediático que había suscitado el tema, empezó a circular un comunicado falso, en nombre de la Gerencia de Espectáculos de la IM, que hablaba de la conformación de una mesa de investigación para corroborar las faltas denunciadas.

Tras la utilización indebida de su denominación institucional, se aclaró desde la comuna capitalina que el comunicado carecía de toda validez. “No ha sido emitido por esta dependencia ni cuenta con respaldo administrativo alguno”, informaron.

Aunque no se cerró la etapa de constatación de las denuncias sobre irregularidades en el desfile de Llamadas, la IM puso en marcha una investigación para determinar quiénes fueron “los autores del comunicado y evaluar las eventuales responsabilidades”.