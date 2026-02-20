Murga Cayó la Cabra, el 28 de enero, en el tablado de la Plaza 1ro. de Mayo.

Liguilla

En el teatro de Verano Ramón Collazo comienza la instancia final del Concurso Oficial de Agrupaciones. Desde este fin de semana los mejores conjuntos de cada categoría visitarán por tercera vez el templo de Momo en la famosa Liguilla.

Esta tercera rueda se abre el sábado desde las 20.30 con la actuación de tres conjuntos: Cayó la Cabra (murga), Un Título Viejo (murga) y Caballeros (parodistas).

Florencio Sánchez

El domingo llega el carnaval a la barriada del Cerro, con la presentación de dos murgas en el Centro Cultural Florencio Sánchez, ubicado en el cruce de las calles Grecia y Norteamérica. Jorge y Los Diablos Verdes serán los conjuntos que actuarán a partir de las 20.50.

El lunes y martes también habrá dos espectáculos por noche. La entrada es libre por reservas, que se realizan al 099 774 039 o por el mail [email protected].

Por la Unión

El tradicional corso barrial por la Avenida 8 de Octubre se llevará a cabo este sábado 21 desde las 19:00, con un recorrido que irá desde Felipe Sanguinetti hasta Cipriano Miró.

Carros alegóricos, escuelas de samba y comparsas desfilarán en este evento gratuito para el público y que es organizado por la comisión de cultura y carnaval del Centro Zonal N° 6.

La magia del tablado

Uno de los escenarios más bonitos y que cada fin de semana luce repleto es el Julia Arévalo, que se encuentra en Camino Tomkinson entre Luis Batlle Berres y Alfredo Moreno, en Punta Rieles.

Para este sábado el tablando, que tiene las entradas a $ 120, anuncia a Don Bochinche y Compañía, Falta y Resto, A la Bartola y Los Rolin. El domingo se presentarán De Todas Partes, Más que Lonja, Doña Bastrada y Revista House.

Tambores del Olimar

El sábado se realizará el Desfile de Llamadas de Treinta y Tres, por la avenida Juan Antonio Lavalleja de la capital olimareña. El comienzo será a las 21.00 y contará con agrupaciones candomberas de distintos departamentos.

