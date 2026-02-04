Entre viernes y sábado se llevará a cabo un nuevo Desfile de Llamadas por los barrios Sur y Palermo. Con entradas agotadas en menos de dos horas para las sillas y palcos, que lucirán abarrotados, el evento confirma ser el de mayor atractivo popular durante la temporada carnavalera.

Para seguir el desfile en vivo también está la tradicional oferta de balcones y azoteas, que a lo largo del recorrido del desfile cuenta con un sinfín de opciones desde el punto de salida, en la calle Gutiérrez Ruiz, a la llegada en Minas.

Casi en la esquina de Zelmar Michelini, frente a la Asociación Cultural C1080, una pareja trabaja las noches de Llamadas desde hace 25 años. Sobre la vereda, unas 40 sillas aproximadamente, y en la azotea, un servicio para más de 20 personas que, con canilla libre de bebida y comida, cuesta 5.000 pesos el sábado, que es el día fuerte del certamen.

Cruzando Zelmar Michelini, también sobre la vereda norte de Carlos Gardel, la panadería Inglesa acondiciona su terraza para recibir a público local y extranjero. Allí el costo es de 1.700 pesos por persona, y se cobra aparte todo lo que se consuma. Tiene además algunas sillas sobre la calle, que están a 500 pesos. Vale recordar que en esas primeras dos cuadras de desfile las comparsas no se detienen ni realizan los cortes, algo que sí sucede cuando se ensancha la acera, al cruzar Carlos Quijano.

Sobre la esquina de Barrios Amorín, del lado sur, Leonel ofrece lugar a unas 25 personas con una propuesta bastante completa. Parrillero, leña, hielo, acceso a dos baños, mesas, sillas, y un menú que incluye un choripán o sándwich de cerdo/vegetariano, y dos cervezas o refrescos (a elección). También cuenta con venta adicional de bebidas y comida. El precio por persona es de 3.000 pesos tanto viernes como sábado.

Otra azotea con excelente vista se presenta en Isla de Flores entre Martínez Trueba y Salto. El dueño le da preferencia a los “amigos de años anteriores”, pero siempre queda espacio para reservar las semanas previas.

El servicio incluye tabla de fiambres y quesos, parrilla con carne de exportación, una bebida por persona y una cassata helada de postre. Esta opción vale 4.000 pesos, y aclara, como la mayoría, que no acepta mascotas ni niños chicos.

Ya sobre el final del recorrido, en la cuadra entre Lorenzo Carnelli y Ansina, la propuesta en la amplia terraza de Antonio es de las más buscadas. Por 4.000 pesos, el anfitrión ofrece trago de bienvenida, picada y parilla durante todo el evento, más helado y café al final. El agua y refresco son gratis; las bebidas alcohólicas se cobran aparte.

En 2025, una producción audiovisual de la diaria mostró al detalle cómo se viven las Llamadas desde los balcones y azoteas del barrio. El desfile comenzará a las 20.00 tanto viernes como sábado, con el pasaje de 22 comparsas cada jornada.