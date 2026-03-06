Velódromo por familiares

Este sábado, desde las 19.30, se llevará a cabo una nueva edición del “Velódromo Solidario”, a beneficio de Famidesa.

Los Diablos Verdes, Doña Bastarda, Queso Magro, La Gran Muñeca, Patos Cabreros, Cayó la Cabra y Falta y Resto actuarán en el tablado del Parque Batlle con entradas a $ 420 en la tribuna; las plateas ya están agotadas.

Cierre de carnaval en la costa

La Comisión Fomento de Lomas, organiza dos jornadas de carnaval para este fin de semana. El escenario se montará en la esquina de Barlovento y Rosa de los Vientos y será de acceso gratuito.

El viernes la propuesta es de Más Carnaval con la actuación desde las 19.00 de Dahiana Masner, Candombe Las Pioneras, Diago, Ladrones de Gallinas, Varelman, Los Museos y Germany.

El sábado se presentarán La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Margarita, La Miel del Oso, La Malta y comparsa Ngoba. Habrá feria de emprendedores y feria gastronómica.

Llamadas en Las Piedras

Si el tiempo lo permite, este viernes se realizarán las Llamadas de Ansina en el barrio homónimo de la ciudad de Las Piedras. El desfile comenzará a las 20.00 por la Avenida República Argentina, desde Luis Alberto de Herrera hasta Blandengues.

Entre invitadas y concursantes, serán 13 las comparsas que desfilarán en esta edición denominada “Boris Cúneo”: La Ventolera, Balelé, Candonga Africana, Valores, Lonjas del San Marcos, Abran Cancha, Cenceribó, ADN Yorugua, Lonjas de Ciudad Vieja, La Liberal, la Unicandó, C 1080 y Toque de Amigos.

El último popular

Con la actuación de los cinco primeros premios del carnaval, la red de escenarios populares hace su cierre de la temporada 2026 en el Monte de la Francesa.

Este sábado a partir de las 19.30, actuarán en el tablado del barrio Colón la murga Doña Bastarda, la comparsa Yambo Kenia, la revista La Compañía, los humoristas Sociedad Anónima y los parodistas Momosapiens.

Rueda de triunfadores

En el Teatro de Verano se presentarán los mejores espectáculos de carnaval entre viernes, sábado y lunes. La tradicional rueda de triunfadores se dividió en tres jornadas con tres conjuntos cada una, donde los primeros y segundos premios de cada categoría llevarán por cuarta vez su espectáculo a las canteras del Parque Rodó. [https://ladiaria.com.uy/carnaval/articulo/2026/3/rueda-de-ganadores-los-mejores-espectaculos-del-carnaval-actuaran-viernes-sabado-y-lunes-en-el-teatro-de-verano/]. Las entradas van desde $ 300 a $ 600.

La cartelera completa se puede ver en cartelera.ladiaria.com.uy.