Artículo: “Sustainability of meat production beyond carbon footprint: a synthesis of case studies from grazing systems in Uruguay”.

Publicación: Meat Science 98 (2014).

Autores: Valentín Picasso, Pablo Modernel, Gonzalo Becoña, Lucía Gutiérrez, Lucía Salvo, Laura Astigarraga.

Artículo: “Ambition Meets Reality: Achieving GHG Emission Reduction Targets in the Livestock Sector of Latin America”.

Publicación: Frontiers in Sustainable Food Systems (mayo de 2020).

Autores: Jacobo Arango, Alejandro Ruden, Deissy Martínez, Ana Loboguerrero, Alexandre Berndt, Mauricio Chacón, Carlos Torres, Walter Oyhantçabal, Carlos Gómez, Patricia Ricci, Juan Ku-Vera, Stefan Burkart, Jon Moorby, Ngonidzashe Chirinda.

Artículo: “Bird and mammal fauna assemblages in well-preserved natural grasslands of Uruguay with different livestock management”.

Publicación: Proceedings of the 22nd International Grassland Congress (2015).

Autores: Rafael Tosi, Álvaro Laborda, Sebastián Donate, óscar Blumetto.

Artículo: “Structure of avian assemblages in grasslands associated with cattle ranching and soybean agriculture in the Uruguayan savanna ecoregion of Brazil and Uruguay”.

Publicación: The Condor (febrero de 2015).

Autores: Thaiane Weinert da Silva, Graziela Dotta, Carla Suertegaray.

Artículo: “Using highly nutritious pastures to mitigate enteric methane emissions from cattle grazing systems in South America”.

Publicación: Animal Production Science 58 (2018).

Autores: Y Dini, J Gere, C Cajarville, Verónica Ciganda.

Informe: “Livestock, the long shadow”.

Publicación: FAO (2006).

Autores: Henning Steinfeld, Pierre Gerber, Tom Wassenaar, Vincent Castel, Mauricio Rosales, Cees de Haan.

Artículo: “Agricultural expansion in Uruguayan grasslands and priority areas for vertebrate and woody plant conservation”.

Publicación: Ecology and Society 25 (2020).

Autores: Alejandro Brazeiro, Marcel Achkar, Carolina Toranza, Lucía Bartesaghi.

Artículo: “Synergistic Effects of Grassland Fragmentation and Temperature on Bovine Rabies Emergence”.

Publicación: EcoHealth (22 de julio de 2020).

Autores: Germán Botto, Daniel Becker, Rick Lawrence, Raina Plowright.

Artículo: “Estudio preliminar de ecotoxicidad y contaminación no puntual por nitrógeno y fósforo en cursos de agua superficial cercanos a feedlots”.

Publicación: Innotec 18 (2019).

Autores: Diana Míguez, Daniel Baruch y Gonzalo Suárez.

Artículo: “Oxidative stability, fatty acid composition and health lipid indices of Longissimus dorsimuscle from Aberdeen Angus steers produced in different feeding systems”.

Publicación: Ciência Rural (enero de 2020).

Autores: Alejandra Terevinto, María Cristina Cabrera, Ali Saadoun.