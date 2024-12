Se acerca el fin de año y las listas de evaluación de lo ocurrido en los últimos 365 días pululan como hongos en una habitación húmeda y mal ventilada. Sí, el fin de diciembre trae consigo la epidemia de la listomanía. Aun así, ver lo que otros y otras consideran destacable tiene su encanto. Y si el ejercicio se hace sin prejuicios –sabiendo que toda lista es opinable– nos sirve para tener un panorama de la temática abordada. En esta sección ya confesamos nuestro vicio culposo de buscar a las investigadoras e investigadores de Uruguay en las listas que dos por tres se publican de los “mejores científicos y científicas” del mundo. Así que para despedir el año visitamos el repaso global que hace el sitio Research.com sobre los investigadores e investigadoras más destacados de todo el planeta en 26 disciplinas científicas.

Como ya explicamos en ocasión de la lista de los más destacados en 2023, el portal Research.com tiene como objetivo “inspirar a académicos, empresarios y organismos administrativos de todo el mundo a investigar hacia dónde se dirigen los expertos destacados y brindar una forma para que toda la comunidad investigadora conozca quiénes son los principales expertos en campos específicos de investigación, en diferentes países, o incluso dentro de las instituciones de investigación”. Más allá de que hace distintos tipos de métricas y rankings (de conferencias, revistas, universidades), el que a nosotros nos convoca es el que lista las 2.000 personas más destacadas en distintas disciplinas de acuerdo al impacto de sus publicaciones de las últimas décadas medido por el índice H, que establece una relación entre las publicaciones y las citas obtenidas por esos trabajos.

Y allí, entre las cerca de 50.000 personalidades sobresalientes, al igual que el año pasado, hay una oncena de orientales que hacen ciencia (en realidad este año hay 12, uno de ellos fallecido). Así que, una vez más, paramos a esa oncena celeste de la ciencia en una cancha de fútbol. Aquí están, estos son los 11 investigadores e investigadoras de Uruguay de mayor impacto en las listas de disciplinas de Research.com (puede cantarse como barrabrava aprovechando la rima entre son y com).

La oncena de la ciencia de Uruguay de acuerdo al índice de impacto en sus respectivas disciplinas (fuente: Research.com)

1) Rafael Radi

Índice de impacto: 104 (= en 2023)

Citas: 37.791

Publicaciones: 365

Posición global: 678 (↓, 588 en 2023) dentro de la Química (1 en Uruguay), y en el lugar 1.011 (↑, 1.412 en 2023) en Biología y Bioquímica (1 en Uruguay)

Institución: Departamento de Bioquímica-Ceinbio, Facultad de Medicina, Udelar

2) Omar Defeo (↑)

Índice de impacto: 61 (↑, 58 en 2023)

Citas: 14.943

Publicaciones: 230

Posición global: 1.590 (↓, 1.539 en 2023) en Ecología y Evolución (1 en Uruguay)

Institución: Laboratorio de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias, Udelar

3) Hugo Cerecetto

Índice de impacto: 56 (= en 2023)

Citas: 8.394

Publicaciones: 268

Posición global: 9.383 (↓, 8.317 en 2023) en Química (3 en Uruguay)

Institución: Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias, Udelar

4) Juan Gabriel Brida (↑)

Índice de impacto: 51 (↑, 47 en 2023)

Citas: 8.975

Publicaciones: 331

Posición global: 1.018 (↑, 1.305 en 2023) en Economía y Finanzas (lugar 1 en Uruguay)

Institución: Departamento de Métodos Cuantitativos, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Udelar

5) Ana Denicola (↑)

Índice de impacto: 49 (↑, 46 en 2023)

Citas: 8.381

Publicaciones: 114

Posición global: 12.200 (↑, 12.277 en 2023) en Química (lugar 4 en Uruguay)

Institución: Instituto de Química Biológica, Facultad de Ciencias, Udelar

6) Francisco Morales

Índice de impacto: 46 (= en 2023)

Citas: 5.789

Publicaciones: 102

Posición global: 4.730 (↓, 2.820 en 2023) en Neurociencias (lugar 1 en Uruguay)

Institución: retirado de la Facultad de Medicina, Udelar

7) Gadiel Seroussi (↑)

Índice de impacto: 41 (↑, 32 en 2023)

Citas: 15.359

Publicaciones: 183

Posición global: 4.598 (↑, 6.537 en 2023) en Ingeniería y Tecnología (1 en Uruguay)

Institución: Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, Udelar

8) Enrique Lessa (↑)

Índice de impacto: 37

Citas: 4.642

Publicaciones: 94

Posición global: 5.558 (debuta en la lista en 2024) en Ecología y Evolución (2 en Uruguay)

Institución: Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Udelar

9) Sergio Yovine (↑)

Índice de impacto: 37

Citas: 11.955

Publicaciones: 79

Posición global: 8.951 (debuta en la lista en 2024) en Ciencias de la Computación (1 en Uruguay)

Institución: Facultad de Ingeniería, Universidad Ort Uruguay

10) Mariana Meerhoff (↑)

Índice de impacto: 36 (↑, 34 en 2023)

Citas: 8.328

Publicaciones: 100

Posición global: 5.627 (↓, 4.931 en 2023) en Ecología y Evolución (3 en Uruguay)

Institución: Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, CURE Maldonado, Udelar

11) José Venzal

Índice de impacto: 33 (= en 2023)

Citas: 5.446

Publicaciones: 161

Posición global: 959 (↓, 782 en 2023) en Veterinaria y Ciencias de Animales (1 en Uruguay)

Institución: Laboratorio de Vectores y Enfermedades Transmitidas, Cenur Salto, Udelar

Impactos que impactan la lista

Ya lo aclaramos en 2023 respecto de la lista de Research.com, pero vale la pena volver a hacerlo en esta ocasión: para que investigadoras e investigadores aparezcan entre los 2.000 más destacables en su disciplina sin dudas tienen que hacer una ciencia que se destaque a nivel mundial. Ahora, pensar que aquellos que no aparecen entre el top 2.000 de su campo no hacen una ciencia tan destacable no sería un razonamiento del todo acertado. Mientras que hay temáticas científicas más universales –y, por tanto, con más chances de ser citadas en otros trabajos, lo que hace que esas publicaciones tengan un mejor índice H–, hay otras excelentes investigaciones que son más locales o de temas no tan citables.

Por ejemplo, liderando la lista de nuestros investigadores vuelve a estar Rafael Radi. Sin dudas es un gran investigador. Pero también es cierto que se ha dedicado a estudiar fenómenos oxidativos que se dan en todas las células y que son extremadamente relevantes para diversos tópicos. Sus brillantes trabajos en el área tienen más chances de ser citados que los de, por ejemplo, la arqueóloga Camila Gianotti, que investiga la orientación astronómica de los cerritos de indios de nuestro país, o que los de Florencia Grattarola, que estudia con ciencia ciudadana, por ejemplo, cómo avanzó la invasión de la planta garra de león en nuestra costa. Si bien la ciencia es una actividad global, también hay excelente ciencia de impacto local que escapa a la lupa que supone el tipo de mediciones bibliométricas como la que realiza Research.com.

Sobre la poca variación de nombres respecto del año pasado, también hay que aclarar que los trabajos más citados de los investigadores e investigadoras no necesariamente son los más recientes. Como un buen disco viejo que se convierte en un clásico, con algunos trabajos científicos pasa lo mismo. Volvamos a un ejemplo: el segundo científico de mayor impacto de nuestro país es Omar Defeo, investigador de los socioecosistemas costeros que recientemente publicó una evaluación de la calidad escénica y la salud de nuestras playas arenosas. Sin embargo, sus trabajos en colaboración con colegas con mayor cantidad de citas son de 2011 (El liderazgo, el capital social y los incentivos promueven una pesca exitosa), 2009 (Amenazas a los ecosistemas de playas arenosas: una revisión) y 2011 (Arrecifes de ostras en peligro y recomendaciones para su conservación, restauración y gestión). Aun así sorprende que de 2023 a 2024 haya dos nuevos ingresos a la oncena destacada: el biólogo especializado en evolución Enrique Lessa y el investigador en inteligencia artificial y Big Data Sergio Yovine.

Presencias y ausencias

La oncena de científicos y científicas de nuestro país dijeron presente en apenas ocho de las 26 disciplinas rankeadas por Research.com, a saber, Química (con cuatro investigadores, entre ellos la fallecida y destacada Mercedes González), Veterinaria y Ciencia Animal (al igual que el año pasado con un investigador), Biología y Bioquímica (este año bajando a un único investigador en lugar de los dos de 2023), Ecología y Evolución (este año con tres investigadores en lugar de los dos de 2023), Economía y Finanzas (un investigador como en 2023), Ingeniería y Tecnología (un investigador como en 2023), Neurociencias (un investigador como en 2023), y este año contando con un investigador en las Ciencias de la Computación. La totalidad de científicas y científicos listados por el portal supera los 50.000.

Por su parte, la gran mayoría de las disciplinas rankeadas no contaron con investigadoras e investigadores de Uruguay. Fue el caso de Medicina, Inmunología, Psicología, Ciencias Agronómicas y de las Plantas, Física, Negocios y Administración, Ciencias de la Tierra, Electrónica e Ingeniería Eléctrica, Ciencias Ambientales, Genética, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencia de los Materiales, Matemática, Ciencias Sociales y Humanas, Microbiología, Biología Molecular e Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. ¿Qué nos dice esto? Sería terrible sacar conclusiones apresuradas o simplistas y decir que no hacemos buena ciencia en esos campos. ¡El índice H, como el producto interno bruto, el índice medio de salarios o cualquier métrica, no lo explican ni abarcan todo! La realidad es mucho más compleja.

La Udelar vuelve a liderar la ciencia celeste

El portal Research.com también tiene una pestaña en la que lista las “mejores universidades” de los distintos países. “La tercera edición del ranking de Research.com de las mejores universidades se basa en datos obtenidos de varias fuentes de datos, entre ellas OpenAlex y CrossReF”, explica el portal, tomando en cuenta para determinar “la posición en nuestro ranking mundial de universidades” la suma “de los valores del índice H de cada científico destacado filiado a una universidad determinada”. Al respecto, aclaran que los “datos bibliométricos para estimar las métricas” se recopilaron el 21 de noviembre de 2023.

De esta manera, Research.com lista las 2.000 mejores universidades de 2024 (con datos de 2023), aclarando que “a diferencia de otros rankings universitarios mundiales”, su objetivo es centrarse “en los logros de investigación de los principales académicos que trabajan en cada institución”, buscando así “inspirar a los científicos, ejecutivos y tomadores de decisiones de todo el mundo”, así como “brindar una oportunidad para que toda la comunidad investigadora determine quiénes son las principales autoridades en campos específicos de investigación” y en “qué instituciones están”.

Dicho todo esto, la Universidad de la República (Udelar) es la única universidad de Uruguay que figura en la lista de las 2.000 mejores rankeadas de Research.com. Tiene el puesto global 1.072 (el año pasado estaba en el puesto 953). El primer puesto no sorprende, ya que de la oncena de investigadores, diez son de la Udelar.

Por su parte, la otra universidad uruguaya que figura en la lista de Research.com es la Universidad Ort Uruguay, que a nivel mundial se ubicó en el lugar 2.864.