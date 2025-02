Les pregunto qué tan sencillo o complicado les resultó trabajar con cannabis. ¿Qué tan fácil fue el acceso a los extractos cannábicos para poder hacer investigación?

“Gracias a Javier Varela, para nosotros no fue complicado”, dice Leonor. “Ahora, que estamos comenzando otra línea con otros extractos, Javier nos consigue las muestras. Entonces para nosotros no es complicado conseguir las muestras” sostiene, pero en el aire queda resonando un pero no pronunciado.

“Hemos tenido algunas dificultades de comunicación con el IRCCA”, dice entonces Leonor en referencia al Instituto de Regulación y Control del Cannabis. “En 2020 mandamos con Bruno el proyecto en el que estábamos trabajando para tener la autorización del IRCCA y no nos contestaron nunca, hasta que en 2022 nos preguntaron si estábamos haciendo alguna investigación con cannabis”, cuenta Leonor.

“Les contestamos que sí, que seguíamos haciendo investigación, que teníamos un artículo ya publicado y que íbamos a publicar otro en breve. Eso fue dos años después de que les enviamos el proyecto para obtener la autorización”, dice contrariada Leonor.

“Ahora, ya en 2025, Marcel Donze, de nuestro equipo, ganó una beca de la ANII. Para poder cobrarla, de la ANII le pidieron que presentara el aval del IRCCA para trabajar con cannábicos. Entonces volvimos a golpear la puerta del IRCCA, y nos dicen que teníamos que empezar de cero el trámite porque aquello que ya habíamos presentado y en lo que veníamos trabajando no servía, como que no era legal, digamos. No me lo dijeron tan así, por suerte, porque si no me hubiera asustado mucho. Pero nunca nos dijeron que no estábamos autorizados”, remarca Leonor.

“Tengo costumbre de trabajar con el Comité de Ética del Hospital de Clínicas, porque en otros proyectos trabajo con muestras humanas. Y cuando algo no está acorde a lo que ellos entienden correcto, te llaman y te dicen qué es lo que tenés que arreglar o cambiar para que el proyecto cumpla con los requisitos, lo que me parece que está perfecto. Desde el IRCCA nunca nos dijeron absolutamente nada, y ahora, cinco años después, nos dicen que aquello que presentamos no servía”, dice con cierta impotencia. “Así que ahora estamos escribiendo el proyecto, estamos juntando papeles de vuelta, firma del rector, declaraciones juradas y cosas por el estilo. Y veremos...”, dice desencantada.

Lo que dice es paradójico. El pasado 10 de febrero se anunció con bombos y platillos la firma del convenio que crea el “Fondo Sectorial de Investigación Cannábica” que busca impulsar “la creación de un programa de financiamiento” para ese tipo de investigación. Entre los firmantes del convenio, además de la Universidad de la República, la ANII y la Junta Nacional de Drogas, está el mismísimo IRCCA. Es medio loco promover la investigación cannábica y, al mismo tiempo, dar la espalda o no apoyar a los grupos que ya la están realizando y que vienen publicando investigación valiosa. “Sí, es raro realmente. No sé qué decirte, es preocupante”, suspira Leonor.

“Me parece que hay una cuestión en la gobernanza del IRCCA que complica. Creo que es uno de esos lugares donde tenés que tener gente formada que haga carrera allí, no gente que vaya cambiando cada vez que cambia el gobierno”, reflexiona.

“Durante el gobierno anterior se habían dado autorizaciones, pero en este gobierno que ahora termina ni siquiera nos contestaban. El anterior director del IRCCA había sido Daniel Radío, y parece que volverá a serlo en el próximo gobierno. Creo que en ese sentido parece buena noticia, porque por lo menos es una persona que está informada de qué va la cosa, de las leyes y de la investigación”, redondea Leonor.

Le pregunto a Bruno cómo es la cosa en Estados Unidos. “Acá es complicado, tenés que tener permisos específicos para el laboratorio y es algo bastante costoso y que lleva mucho tiempo. Por eso en este laboratorio no estamos muy metidos en el tema. Acá usar extractos como los que usamos en la investigación que hicimos es extremadamente complicado”, confiesa.

“La que da la autorización para eso es la DEA. Mi colega no se quiere meter en eso. Cuando Bruno hizo experimentos allá, lo hizo con endocannabinoides o cannabinoides sintéticos”, señala Leonor. “Ahora está más permisivo el tema con el CBD, pero no me queda muy claro cómo es todavía, y depende mucho de cada estado. Y ahora con el cambio de gobierno, andá a saber qué va a pasar”, señala Bruno.

Con lo que dice Bruno queda patente la ventaja o la ventana de oportunidades que tenemos aquí. Tenemos producción legal de cannabis que podríamos aprovechar para hacer investigación.

“Sí. Está buenísimo que ahora exista este llamado a proyectos, pero llama un poco la atención que no haya sido antes, que no haya sido algo que acompañó a la legislación que regularizó la venta y producción de cannabis. Aunque en realidad, hubo mucha cosa que no acompañó la legislación. Hay muchas empresas que ya se fueron, que las perdimos por trabas nacionales e internacionales”, sostiene Leonor. “Para nosotros está bueno eso de que no estamos compitiendo contra Estados Unidos en esta área, pero sí competimos contra otros países europeos que tienen niveles muy buenos de investigación en cannabis”, remata.