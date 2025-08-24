A dos días de zarpar desde el puerto de Montevideo, el buque de investigación Falkor (too) deberá volver para “resolver fallas técnicas”. En un comunicado publicado por la Universidad de la República, el equipo informó con “mucha tristeza” que estaba volviendo para arreglar algunos problemas y adelantó que esperan que se “solucionen pronto y volver a explorar” el océano.

La delegación a bordo está conformada por 29 científicos –17 de ellos uruguayos y el resto provenientes de Chile, Argentina, Brasil, Francia y Alemania–. El sábado el equipo realizó dos inmersiones del ROV SuBastian, el robot submarino, que fueron transmitidas por el stream en Youtube en vivo.

La expedición tiene previsto recorrer aproximadamente 50 puntos de interés para la investigación, abarcando profundidades que van desde los 200 metros hasta los 3.600 metros, desde el límite con Brasil, al norte, hasta la frontera con Argentina.