En la anterior temporada de verano, se registraron dos ahogamientos y varios incidentes en playas del departamento de Colonia que volvieron a colocar en la agenda un antiguo reclamo realizado por diferentes actores: la implementación del servicio de guardavidas en los balnearios de ese departamento.

En febrero, el intendente, Carlos Moreira, anunció que “posiblemente” se comenzaría a recorrer ese camino para la temporada 2023 y en los siguientes meses se dieron algunos pasos para avanzar en esa dirección, como una reunión entre las autoridades colonienses con tres integrantes de la mesa nacional de guardavidas y con la edila colorada Malvina Sarett, una de las voceras del reclamo.

Sin embargo, en el inicio de una nueva época estival, el arribo de guardavidas a las playas colonienses parece haberse postergado nuevamente. En efecto, las autoridades de la comuna no avanzaron en el proceso de contratación de los profesionales ni en la compra de casetas, lo cual genera preocupación a los ediles de la oposición.

La edila colorada Malvina Saret comentó a la diaria que en los últimos días pidió una entrevista a Moreira para conversar sobre este tema y que aún no ha sido recibida. “Moreira ha dicho que este año no se implementará este servicio, y nosotros queremos saber cuáles son las razones para que haya tomado esa determinación”, dijo la edila. “El objetivo era empezar de menos e ir a más: estudiar cuáles son las playas más peligrosas” en los 180 kilómetros de costa que posee el departamento de Colonia. Saret recordó que el intendente se entrevistó con integrantes de la mesa de guardavidas, algunos de los cuales expresaron el interés en trabajar en esas costas. “Estaba todo armado para empezar este año, pero no ocurrió”, lamentó la edila colorada.

Por su parte, el edil frenteamplista Emmanuel Martínez manifestó que “nuevamente llegamos a diciembre y vemos con preocupación que no habrá guardavidas” en Colonia. “El año pasado hubo que sufrir pérdidas humanas por ahogamiento en nuestras playas, vivimos en un departamento rodeado de agua, lo cual amerita desarrollar una política para salvaguardar vidas”, argumentó Martínez.

El edil frentamplista recordó que, en el correr de este año, la comisión de Deportes, Cultura y Juventud de la Junta Departamental recibió al director de Deportes de la comuna coloniense, Gastón Barreta, para abordar esta situación, y que el funcionario “colocó varios interrogantes al respecto, por la extensión de las costas y la cantidad de guardavidas necesarios, lo que haría inviable hacerlo”. “Nosotros respondimos que el servicio debería implementarse en las playas más concurridas, pero no hemos tenido más respuestas”, agregó.

Para Martínez, la Intendencia de Colonia “nuevamente está fallando”, porque “desoye un pedido social que apunta a resguardar la vida”.

Preocupación compartida

El diputado coloniense por el Frente Amplio, Nicolás Viera, también reclamó la puesta en marcha del servicio de guardavidas en ese departamento. En una entrevista realizada por la diaria, el legislador contó que, en febrero de 2021, “le hicimos llegar” al intendente Carlos Moreira “la necesidad de que las playas de Colonia cuenten con servicio de guardavidas”, algo que ya había reclamado, en 2016, la entonces diputada frenteamplista Mercedes Santalla. No obstante, “nada se ha hecho para preservar la vida de los bañistas, sólo se han puesto carteles que dicen: 'Playa sin servicio de guardavidas'”, lamentó.

Además, Viera mostró “preocupación” por la falta de inversión de la Intendencia de Colonia “en el cuidado de los vecinos y los turistas que se acercan a disfrutar de nuestras costas”. “No es un gasto, es una inversión en cuidados. ¿Qué podrá costar la contratación de guardavidas entre noviembre y marzo de cada año para cuidar a nuestra gente? Seguramente mucho menos que algunos gastos innecesarios que siempre hay”, disparó Viera.