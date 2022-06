La presencia del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, en las reuniones que se desarrollaron el viernes 10 con usuarios y funcionarios de los blocks quirúrgicos de los hospitales de Rosario y Juan Lacaze, “no representó un avance para ver qué ocurrirá con los mismos” tras la decisión de ese organismo de suspender las intervenciones quirúrgicas en sendos centros de salud, dijo el diputado coloniense por el Frente Amplio (FA), Nicolás Viera, en diálogo con la diaria. “Valoramos la presencia de Cipriani, de [el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Miguel] Asqueta, pero estamos en el mismo escenario que empezó hace unos días; no hay avances ni expectativas de evaluar qué se puede hacer en esta situación. No hay ninguna certeza”, agregó el legislador.

Frente a ese panorama, Viera vislumbra que ASSE se encamina a cerrar definitivamente los blocks quirúrgicos de esas localidades, alternativa que también visualizan los funcionarios de esas unidades.

Además de no contar con respuestas por parte del directorio de ASSE sobre posibles reparaciones en los blocks quirúrgicos observados por el MSP, el legislador cuestionó que “las autoridades planteen” que las operaciones de los pacientes de Juan Lacaze y Rosario “se harán en el hospital público de Colonia del Sacramento”. “Todo el mundo sabe que en ese hospital no podrán planificarse operaciones a personas de otras localidades, cuando no puede satisfacer la demanda actual”, dijo Viera. En ese sentido, vaticinó que “lo que sucederá es que los pacientes de Juan Lacaze y Rosario van a terminar siendo operados en el Círculo Católico de Juan Lacaze”. “Eso queda medianamente claro”, subrayó.

El diputado coloniense también cuestionó que las autoridades sanitarias no hayan querido aportar información sobre el estado en el que se encuentra el block quirúrgico del Círculo Católico en Juan Lacaze. “¿Por qué el MSP no fiscaliza el block quirúrgico del Círculo en Juan Lacaze?”, interrogó Viera. Sostuvo que “es un error que las autoridades de ASSE no quieran hablar sobre ese tema, porque los pacientes de Juan Lacaze, al menos, terminarán en ese block, y yo espero que esté en condiciones para efectuar las intervenciones”.

En las reuniones del viernes, los funcionarios del hospital de Juan Lacaze, algunos de los cuales también trabajan en la mutualista, manifestaron que el block quirúrgico del Círculo Católico presenta problemas similares a los observados por el MSP en los blocks de los dos hospitales públicos colonienses.